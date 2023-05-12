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Новикомбанк начал сотрудничество с ФРП Саратовской области

ТОЛЬЯТТИ. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, предоставит финансирование для производства высокотехнологичной продукции в Саратовской области. Соответствующее соглашение о сотрудничестве банк заключил с региональным Фондом развития промышленности (ФРП).

Документ подписали заместитель управляющего филиалом Новикомбанка в Тольятти Елена Шевердяева и директор Фонда развития промышленности региона Марина Крупчак. В рамках сотрудничества с ФРП Саратовской области банк планирует поддержать перспективные проекты региональных предприятий. Кроме того, Новикомбанк окажет информационную поддержку предприятиям для оформления займов от Фонда.

"Благодаря сотрудничеству Новикомбанка с Фондом промышленность региона получает доступ к актуальным мерам господдержки, ориентированным на стимулирование технологической модернизации и внедрение инноваций в промышленность", — отметила заместитель управляющего филиалом Новикомбанка в Тольятти Елена Шевердяева.

Новикомбанк расширяет также партнерство с представительствами ФРП в Чувашской Республике, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Липецкой и других областях страны. Среди проектов, реализованных при его участии совместно с региональными ФРП, — организация высокотехнологичного производства, расширение ассортимента сельскохозяйственной техники, создание системы интеллектуального управления движением поездов и др. В рамках программ Фонда опорный банк Ростеха оказывает финансовую поддержку таким крупным холдингам, как "Швабе", "Вертолеты России", "Росэлектроника", концерн "Автоматика", "ОДК" и прочие.

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