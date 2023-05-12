Инновационные предприятия Самарской области получат 20 млн рублей на реализацию своих проектов

Региональное представительство Фонда содействия инновациям — технопарк "Жигулевская долина" объявил о результатах отбора проектов по программе "Старт". Инноваторы из Самарской области получат 20 миллионов рублей на свои разработки.

Комфортные условия для успешного развития технологических стартапов и инновационных предприятий в Самарской области создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Необходимость поддержки местных разработчиков неоднократно отмечал Губернатор Дмитрий Азаров.

"В 2022 году мы смогли привлечь из Фонда содействия инновациям рекордную сумму — 364 млн рублей. И продолжаем содействовать нашим разработчикам в привлечении финансовых продуктов федеральных институтов развития. Наши инноваторы активно используют и региональные инструменты поддержки. Это, в первую очередь, широкий спектр услуг, которые предоставляет резидентам технопарк "Жигулевская долина", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Дирекция Фонда содействия инновациям в начале мая утвердила итоги отбора проектов по программам "Старт-1" (VI очередь) и "Бизнес-Старт".

На конкурсный отбор программы "Старт-1" от Самарской области подали 51 заявку. Грант в размере 4 млн рублей на реализацию своего проекта по разработке программного обеспечения для персонала очистных сооружений получит резидент технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" ООО "ЭкоСмарт". "Наша компания стала победителем конкурса "Старт-1", — поделилась генеральный директор компании "ЭкоСмарт" Елена Степанова. — Наш проект получил грант только со второй попытки, первый раз нам выделили 800 тысяч рублей для прохождения программы Акселерации. Она нам очень помогла в понимании бизнес-процессов и помогла победить. Конкурс "Старт" — это мощная поддержка молодых компаний и перспективных идей. У нас получилось — и у вас получится!"

В список победителей также вошел проект по разработке программно-аналитического комплекса по ведению автоматического документооборота разработчицы Ольги Липашевой. Проект получит финансирование в размере 4 млн рублей.

На участие в отборе программы "Бизнес-Старт" была подана одна заявка, которая и стала победителем. 12 млн рублей на коммерциализацию результатов НИОКР получит проект "Хромато-десорбционные системы для диагностики и мониторинга работы скважин", поданный резидентом технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" ООО "Планима Трассерс".

"Компания ООО "Планима Трассерс" является участником конкурсов Фонда содействия инноваций и разработчиком инновационной технологии хромато-десорбционных систем для диагностики и мониторинга работы нефтегазодобывающих скважин, — рассказывает Сергей Марилов, коммерческий директор ООО "Планима Трассерс". — Фонд оказал поддержку данного проекта по программам "Старт-1", "Старт-2" и "Старт 2023". Технопарк "Жигулевская долина" помогает нашей компании расширять клиентскую базу для реализации новых возможностей в нефтегазовой отрасли, а также в получении информации о субсидировании различных затрат и получении грантов. Рекомендуем новым участникам проектов и инноваторам активнее подавать заявки на участие в программе Фонда содействия инноваций, так как это позволяет открывать новые возможности для развития ваших идей.

Региональным представителем Фонда содействия инновациям в Самарской области является директор технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко.

Записаться на консультацию по вопросам подачи заявок на конкурсы Фонда можно по единому номеру технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина": 8 (8482) 93-00-93.