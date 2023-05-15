Поддержка на всех этапах: в Самарской области запустят производство лимонадов

В селе Ивашеевка Сызранского района строится новое предприятие по выпуску бутилированной воды, лимонадов и соков. Условия для стабильной работы и развития бизнеса в регионе создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Ход строительства комбината напитков "Стенька" на днях оценила команда областного Правительства во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым.

Инициатор проекта получил поддержку на этапе подведения коммуникаций и их присоединению к производственной площадке, а также в оформлении лицензии на добычу воды. Для завода построят и новую дорогу — чтобы большегрузы не шли через село.

Инвестиции в проект превышают 1,3 млрд рублей. Сегодня здесь завершено возведение корпуса завода, смонтирована линия розлива на 8 тысяч бутылок, уже приступили к монтажу другой — на 25 тысяч.

"Мы регулярно выезжаем на действующие и строящиеся предприятия, чтобы пообщаться с бизнесом и инициаторами инвестпроектов, уточнить, чем мы еще можем помочь со стороны региона, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Запуск производства напитков в Сызранском районе — это новые рабочие места со стабильной и достойной заработной платой, это налоговые отчисления, которые идут на решение социальных вопросов, это развитие территории района в целом. Наша задача — обеспечить инвесторам лучшие условия. Совместно с муниципальными образованиями мы сопровождаем такие проекты, оказываем содействие в развитии новых и действующих производств", — акцентировал министр.

Инвестпроект сопровождают специалисты Агентства по привлечению инвестиций региона и оказывают необходимую поддержку для быстрого и качественного запуска предприятия. В планах инициатора — начать производство напитков уже в этом году. Новое производство позволит создать 180 рабочих мест.

За последние пять лет в регионе проделана масштабная работа в направлении привлечения инвесторов, открытия новых производств и создания высокопроизводительных рабочих мест. Темпы развития делового климата в Самарской области опережают средние значения в Приволжском федеральном округе и России в целом. Еще в 2018 году объем инвестиций в основной капитал не превышал 265 млрд рублей, то по итогам 2022 года эта цифра выросла на 70% и составила 446,7 млрд рублей.

Для того чтобы узнать о действующих инструментах поддержки, предприниматели также могут обратиться в центры "Мой бизнес", которые работают в каждом городе Самарской области. Ознакомиться с перечнем возможностей можно и на едином портале господдержки mybiz63.ru.