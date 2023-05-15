Поддержка на всех этапах: в Самарской области запустят производство лимонадов

В селе Ивашеевка Сызранского района строится новое предприятие по выпуску бутилированной воды, лимонадов и соков. Условия для стабильной работы и развития бизнеса в регионе создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
Ход строительства комбината напитков "Стенька" на днях оценила команда областного Правительства во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым.
Инициатор проекта получил поддержку на этапе подведения коммуникаций и их присоединению к производственной площадке, а также в оформлении лицензии на добычу воды. Для завода построят и новую дорогу — чтобы большегрузы не шли через село.
Инвестиции в проект превышают 1,3 млрд рублей. Сегодня здесь завершено возведение корпуса завода, смонтирована линия розлива на 8 тысяч бутылок, уже приступили к монтажу другой — на 25 тысяч.
"Мы регулярно выезжаем на действующие и строящиеся предприятия, чтобы пообщаться с бизнесом и инициаторами инвестпроектов, уточнить, чем мы еще можем помочь со стороны региона, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Запуск производства напитков в Сызранском районе — это новые рабочие места со стабильной и достойной заработной платой, это налоговые отчисления, которые идут на решение социальных вопросов, это развитие территории района в целом. Наша задача — обеспечить инвесторам лучшие условия. Совместно с муниципальными образованиями мы сопровождаем такие проекты, оказываем содействие в развитии новых и действующих производств", — акцентировал министр.
Инвестпроект сопровождают специалисты Агентства по привлечению инвестиций региона и оказывают необходимую поддержку для быстрого и качественного запуска предприятия. В планах инициатора — начать производство напитков уже в этом году. Новое производство позволит создать 180 рабочих мест.
За последние пять лет в регионе проделана масштабная работа в направлении привлечения инвесторов, открытия новых производств и создания высокопроизводительных рабочих мест. Темпы развития делового климата в Самарской области опережают средние значения в Приволжском федеральном округе и России в целом. Еще в 2018 году объем инвестиций в основной капитал не превышал 265 млрд рублей, то по итогам 2022 года эта цифра выросла на 70% и составила 446,7 млрд рублей.
Для того чтобы узнать о действующих инструментах поддержки, предприниматели также могут обратиться в центры "Мой бизнес", которые работают в каждом городе Самарской области. Ознакомиться с перечнем возможностей можно и на едином портале господдержки mybiz63.ru.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей