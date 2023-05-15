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Театр Культура

IV Всероссийский открытый парафестиваль "Театр - территория равных возможностей" пройдет в Самаре 20-22 августа

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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IV Всероссийский открытый парафестиваль "Театр - территория равных возможностей" пройдет в Самаре с 20 по 22 августа 2023 года на базе Самарского государственного института культуры.

Прием заявок по электронной почте p.festival@samgik.ru уже стартовал - он продлится до 15 июня.

Всероссийский открытый парафестиваль "Театр - территория равных возможностей проводится в Самарской области с 2019 года при поддержке Правительства Самарской области и лично губернатора Дмитрия Азарова. Проект дает возможность людям с ограниченными возможностями здоровья включиться в широкое социокультурное пространство и реализовать их творческий потенциал.

В фестивальные дни будут показаны инклюзивные спектакли театральных коллективов Самарской области и субъектов Российской Федерации. Также  будет развернута образовательная программа по работе с актером в процессе создания инклюзивного спектакля, так как проект реализуется на базе и с привлечением ресурсов крупнейшего образовательного учреждения Поволжья - Самарского государственного института культуры.

Площадками проведения фестиваля и образовательной программы станут молодежный концертно-театральный комплекс "Дирижабль" и Самарский театр юного зрителя "СамАрт".

Ознакомиться с Положением о Всероссийском открытом парафестивале "Театр - территория равных возможностей" и скачать заявку на участие можно на странице ВКонтакте Самарского государственного института культуры и на официальном сайте в разделе "Фестивали и конкурсы".

Данный проект дает возможность людям с ограниченными возможностями здоровья включиться в широкое социокультурное пространство, позволяет реализовать их творческий потенциал.

До 1 июля экспертный совет определит 15 театров-лауреатов, спектакли которых будут показаны для зрителей.

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