IV Всероссийский открытый парафестиваль "Театр - территория равных возможностей" пройдет в Самаре 20-22 августа

IV Всероссийский открытый парафестиваль "Театр - территория равных возможностей" пройдет в Самаре с 20 по 22 августа 2023 года на базе Самарского государственного института культуры.
Прием заявок по электронной почте p.festival@samgik.ru уже стартовал - он продлится до 15 июня.
Всероссийский открытый парафестиваль "Театр - территория равных возможностей проводится в Самарской области с 2019 года при поддержке Правительства Самарской области и лично губернатора Дмитрия Азарова. Проект дает возможность людям с ограниченными возможностями здоровья включиться в широкое социокультурное пространство и реализовать их творческий потенциал.
В фестивальные дни будут показаны инклюзивные спектакли театральных коллективов Самарской области и субъектов Российской Федерации. Также будет развернута образовательная программа по работе с актером в процессе создания инклюзивного спектакля, так как проект реализуется на базе и с привлечением ресурсов крупнейшего образовательного учреждения Поволжья - Самарского государственного института культуры.
Площадками проведения фестиваля и образовательной программы станут молодежный концертно-театральный комплекс "Дирижабль" и Самарский театр юного зрителя "СамАрт".
Ознакомиться с Положением о Всероссийском открытом парафестивале "Театр - территория равных возможностей" и скачать заявку на участие можно на странице ВКонтакте Самарского государственного института культуры и на официальном сайте в разделе "Фестивали и конкурсы".
Данный проект дает возможность людям с ограниченными возможностями здоровья включиться в широкое социокультурное пространство, позволяет реализовать их творческий потенциал.
До 1 июля экспертный совет определит 15 театров-лауреатов, спектакли которых будут показаны для зрителей.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.