В самарском ОДО покажут спектакль "Концертная бригада приветствовать всех рада"

22 мая в 19:00 в Доме офицеров Самарского гарнизона им. К. Е. Ворошилова (ул. Шостаковича, 7) состоится показ спектакля "Концертная бригада приветствовать всех рада" по мотивам пьесы Г. Горина "Прощай, конферансье!" в постановке театра-студии "Галифе". Главная особенность постановки — музыкальное сопровождение живого оркестра Александрийской бригады под руководством Вячеслава Ворушилова.

Действие спектакля происходит в последние мирные дни перед Великой Отечественной войной и захватывает ее начало. В пьесе нет великих подвигов, сражений, торжественных лозунгов, ее герои абсолютно штатские люди, к тому же творческих профессий: певица и ее муж аккомпаниатор, танцор, фокусник, автор скетчей, актер драмтеатра и их бессменный лидер — эстрадный конферансье. Однако именно этим невоенным персонажам было суждено в скором времени оказаться во вражеском плену и проявить лучшие человеческие качества.

Сегодня, в условиях мощнейшего информационного давления, язык культуры становится универсальным языком, способным донести самое главное — человек должен и может сохранят в себе лучшие качества. Спектакль "Концертная бригада приветствовать всех рада" призван пробудить лучшие патриотические чувства зрителей.

"Самое дорогое в пьесе для меня — это люди, ее населяющие. Незнаменитые, по-своему забавные и непутевые, но удивительно необходимые во все времена, а в трудное время вдвойне. Их обаяние, их талант воспринимать жизнь как праздник и дарить этот праздник окружающим… Сегодня я с грустью ловлю себя на мысли, что таких людей становится, к сожалению, меньше. Какое-то внутреннее равнодушие, а иногда и цинизм загоняют внутрь нашу доброту и подлинную веселость. Те люди не были равнодушными… Они были по-детски наивны и веселы и как-то умудрялись обходиться без скабрезных, грубых моментов, без которых сегодняшняя шутка почему-то уже перестала быть шуткой", — высказался о пьесе её первый режиссер-постановщик и исполнитель главной роли Андрей Миронов.

Вход на спектакль свободный.