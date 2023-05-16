Программы лояльности Новикомбанка становятся популярнее

Держатели социально-платежной карты работника Ростеха активно подключают программы лояльности Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации. Клиенты могут выбрать программу "Кешбэк" с возможностью возврата до 5% от суммы покупок или программу "Бонусы".

За первый квартал 2023 года число клиентов, подключившихся к программе лояльности Новикомбанка "Кешбэк", выросло на 13,5%. Выбравших вторую программу лояльности — "Бонусы" — стало больше на 11,9%.

На начало апреля 2023 года число зарплатных клиентов Новикомбанка, которые подключены к программам лояльности, выросло более чем в два раза, чем годом ранее. Значительно увеличилась и покупательская активность клиентов — общая сумма покупок по социально-платежным картам с подключенными "Бонусом" и "Кешбэком" выросла в полтора раза. Таким образом, согласно подсчетам Новикомбанка, именно клиенты программ лояльности в апреле 2023 года совершили более 60% от всех объёмов покупок, в то время как годом ранее доля таких клиентов составляла всего 43%.

До 30 июня по программе "Кешбэк" клиенты Новикомбанка могут вернуть 5% от потраченной суммы в таких категориях, как покупка лекарств, спортивной одежды, зоотоваров, фото и видеотехники и аренда автомобилей.

"Наша задача — постоянно расширять набор выгодных предложений по социально-платежной карте работника Ростеха, и программа лояльности — один из эффективных инструментов для этого. Новикомбанк не только предлагает клиентам вернуть часть денежных средств за покупки, но и регулярно проводит интересные акции, за участие в которых клиенты получают денежные призы", — отмечает директор Департамента цифрового бизнеса и программ лояльности Новикомбанка Евгений Гладилин.

Подключить к карте программу лояльности "Кешбэк" или "Бонусы" можно через мобильное приложение банка/интернет-банк, контакт-центр, в офисе банка или через персонального менеджера в организации, где владелец карты получает зарплату. Чем выше категория карты, к которой подключена программа (например, "МИР Премиальная"), тем выше кешбэк за покупки по ней. Его размер также зависит от суммы покупок в месяц.