16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Художественном музее представят концептуальные работы Вячеслава Тишина Галерея "Заварка" представила программу "Ночи музеев" В Самаре представят "Музыку Модерна" из России, Франции, Германии и Австрии В музее Алабина откроется выставка "Искусство Марки" "Музей Фабрики-кухни" ищет экспонаты для коллекции, посвященной истории советского общепита

Музеи и выставки Культура

Музей Победы представит онлайн-формат "Ночи музеев"

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Музей Победы проведет в Самаре акцию "Ночь музеев" в онлайн-формате (12+).

20 мая присоединиться к виртуальной программе смогут бесплатно все желающие на сайте музея. Тема акции этого года - "История и истории".

"Музей Победы уже традиционно присоединился к всероссийской акции "Ночь музеев". Для тех, кто не сможет посетить нашу программу в оффлайн-формате, мы подготовили онлайн-программу. Интернет-пользователей ждут интересные истории о музейных экспонатах, рассказы известных артистов о своих родственникахах, участвовавших в Великой Отечественной войне, и кинопоказ", - отметили в Музее Победы.

Зрители увидят цикл программ "Неизвестное об известном". Более 10 видеосюжетов посвящены раритетам из музейной коллекции. Гиды расскажут истории этих предметов, интересные факты, связанные с ними. Например, ведущий объяснит, как эрзац-валенки стали одним из символов поражения германской армии, а игральные карты - мощным оружием пропаганды; о том, какие функции могла выполнять обычная пехотная лопата и как работали оптические приборы, а также многое другое.

Виртуальных гостей Музей Победы также приглашает на "звездные" экскурсии. Известные люди поделятся семейными историями о своих родных - участниках Великой Отечественной. Например, телеведущий Андрей Добров расскажет о родственниках жены, переживших блокаду Ленинграда; певец Евгений Кунгуров - о своем дедушке, встретившем войну в Вене; телеведущий Леонид Якубович - об отце, ушедшем на фронт добровольцем в 1941 году; актриса Ольга Кабо - о своем двоюродном дедушке - герое-подводнике; олимпийская чемпионка Мария Киселева поделится воспоминаниями своей бабушки о военных годах.

Кроме того, в онлайн-кинотеатре Музея Победы покажут фильм "Я шагаю по Москве", ставший одним из символов эпохи 1960-х годов. Художественная лента снята на киностудии "Мосфильм" режиссером Георгием Данелией по сценарию Геннадия Шпаликова. Основа киноповествования - рассказы о событиях, происходивших в течение одного дня с молодым метростроевцем Колькой и его друзьями - сибирским монтажником Володей Ермаковым, призывником и молодоженом Сашей, продавщицей отдела грампластинок ГУМа Аленой.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:28 Самарский археологический центр планируют открыть в сентябре 2023 года

Дело хорошее но много волосатых лапок...

Фото на сайте

Эскизы галереи "Виктория"

Эскизы галереи "Виктория"

Презентация обновленной Фабрики-кухни

Презентация обновленной Фабрики-кухни

Виртуальная выставка "Наш Гагарин"

Виртуальная выставка "Наш Гагарин"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4