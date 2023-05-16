Музей Победы представит онлайн-формат "Ночи музеев"

Музей Победы проведет в Самаре акцию "Ночь музеев" в онлайн-формате (12+).

20 мая присоединиться к виртуальной программе смогут бесплатно все желающие на сайте музея. Тема акции этого года - "История и истории".

"Музей Победы уже традиционно присоединился к всероссийской акции "Ночь музеев". Для тех, кто не сможет посетить нашу программу в оффлайн-формате, мы подготовили онлайн-программу. Интернет-пользователей ждут интересные истории о музейных экспонатах, рассказы известных артистов о своих родственникахах, участвовавших в Великой Отечественной войне, и кинопоказ", - отметили в Музее Победы.

Зрители увидят цикл программ "Неизвестное об известном". Более 10 видеосюжетов посвящены раритетам из музейной коллекции. Гиды расскажут истории этих предметов, интересные факты, связанные с ними. Например, ведущий объяснит, как эрзац-валенки стали одним из символов поражения германской армии, а игральные карты - мощным оружием пропаганды; о том, какие функции могла выполнять обычная пехотная лопата и как работали оптические приборы, а также многое другое.

Виртуальных гостей Музей Победы также приглашает на "звездные" экскурсии. Известные люди поделятся семейными историями о своих родных - участниках Великой Отечественной. Например, телеведущий Андрей Добров расскажет о родственниках жены, переживших блокаду Ленинграда; певец Евгений Кунгуров - о своем дедушке, встретившем войну в Вене; телеведущий Леонид Якубович - об отце, ушедшем на фронт добровольцем в 1941 году; актриса Ольга Кабо - о своем двоюродном дедушке - герое-подводнике; олимпийская чемпионка Мария Киселева поделится воспоминаниями своей бабушки о военных годах.

Кроме того, в онлайн-кинотеатре Музея Победы покажут фильм "Я шагаю по Москве", ставший одним из символов эпохи 1960-х годов. Художественная лента снята на киностудии "Мосфильм" режиссером Георгием Данелией по сценарию Геннадия Шпаликова. Основа киноповествования - рассказы о событиях, происходивших в течение одного дня с молодым метростроевцем Колькой и его друзьями - сибирским монтажником Володей Ермаковым, призывником и молодоженом Сашей, продавщицей отдела грампластинок ГУМа Аленой.