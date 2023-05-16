В регионе более 500 работников изучили офисные процессы бережливого производства

В рамках нацпроекта "Производительность труда" с 2019 года более 500 человек успешно прошли обучение основным методикам бережливого производства на "Фабрике офисных процессов". Их обучали тренеры-эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК).

По мнению губернатора Дмитрия Азарова, важно, чтобы идеология оптимизации производства охватила как можно больше компаний, поскольку реализация нацпроекта "Производительность труда" способствует укреплению экономики предприятий и региона в целом.

Уникальный тренинг "Фабрика офисных процессов" позволяет участникам овладеть навыками управления временем и процессами в офисной среде. Программа направлена на повышение продуктивности и эффективности работы, а также ускорение профессионального роста.

"Фабриканты" учатся определять свои приоритеты, планировать рабочее время, правильно делегировать задачи, использовать инструменты эффективной работы в команде, а также контролировать выполнение задач.

"С каждым разом при взаимодействии с сотрудниками РЦК открываешь для себя что-то новое и учишься действительно видеть потери в самых мелочах", - делится своими впечатлениями после "Фабрики" Юлия Насыбуллина, менеджер по обучению и развитию персонала ООО "Фитнес Десерты".

В ходе "Фабрики" участники развивают профессиональные навыки, обмениваются опытом, лучше понимают специфику работы в офисной среде, находят новые идеи и решения. Бонусом они расширяют круг профессиональных знакомств, так как в тренинге участвуют сотрудники сразу нескольких предприятий.

"Оптимизируя процесс производства, мы, конечно же, не можем не оптимизировать смежные процессы. Именно поэтому очень хотелось получить такой практический опыт. Также мне хотелось привести с собой моих внутренних тренеров, которые в рамках национального проекта "Производительность труда" реализовывают проект на нашем предприятии, - рассказывает после тренинга Ирина Пономарева, главный эксперт технического отдела "Тольяттикаучук", тренер бережливого производства. — Очень многое из "Фабрики" я возьму для своих тренингов в качестве практических примеров, кейсов и дополнительных материалов. Я думаю, что эти знания всем участникам "Фабрики" очень пригодятся".

Во время введения санкций и импортозамещения бережливое производство является актуальной темой для компании любой сферы. К тому же продуктивность и эффективность производства всегда являлись ключевыми показателями любого успешного бизнеса.

"Мы широко внедряем бережливое производство в первую очередь в производственных цехах. И, конечно, у нас огромный потенциал для улучшений, что касается офисов компании и сопровождающих служб. Поэтому тренинг был для нас максимально полезный. Мы обязательно планируем использовать полученные сегодня знания для того, чтобы сделать наши внутренние процессы более оптимальными, быстрыми и эффективными", - комментирует результаты участия в тренинге руководитель службы инжиниринга трансформаторов "Электрощит Самара" Роман Сургаев.

В настоящее время среди участников нацпроекта - предприятия обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и торговли. По информации министерства промышленности и торговли Самарской области, всего в регионе 2218 человек со 148 предприятий, повысили свою квалификацию, освоив бережливое производство. Причем обучение начиналось еще в 2018 году. Тогда, 5 лет назад, помощь в этом оказывали московские специалисты Федерального центра компетенций.