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Опубликован рейтинг лучших кредитных карт для снятия наличных

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Финансовый интернет-портал Выберу.ру опубликовал рейтинг лучших кредитных карт для снятия наличных, проанализировав предложения ста крупнейших розничных банков страны.

Как отметили авторы рейтинга, кредитные карты в 2023 году вновь стали пользоваться повышенным спросом. При этом у многих людей нередко стала возникать необходимость снять с кредитки наличные. Как правило, кредитно-финансовые учреждения на такого рода операции устанавливают повышенные проценты, отменяют льготный период на них и взимают высокие комиссии за снятие денег в банкомате. Однако с начала 2023 года некоторые банки отказались от этой традиционной маркетинговой политики.

Аналитики "Выберу.ру" изучили текущие условия кредитных карт с возможностью снимать наличные и внимательно проанализировали такие критерии, как: условия снятия наличных с кредитной карты и максимальная сумма снятия денег без комиссии; возможность использовать льготный период при снятии наличных; лимит кредитования; размер процентной ставки по кредиту; величину льготного периода; годовую стоимость обслуживания и цену за выпуск карты. Дополнительно в расчёт рейтинга кредитных карт были также включены проценты начисления кешбэка.

В результате первое место в рейтинге лучших кредитных карт для снятия наличных занял банк "Открытие", на втором оказался Азиатско-Тихоокеанский банк, на третьем — банк "Ренессанс".

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