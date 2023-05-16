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Государство и Бизнес Экономическая политика

Дмитрий Богданов: "Мы всегда готовы подставить плечо помощи нашим инвесторам"

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал, какую еще поддержку окажут региональные власти заводу "Феррони", на котором в минувшие выходные произошел крупный пожар.

"Вся наша команда во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым поддерживает и сопровождает инвесторов не только на этапе реализации и запуска проектов, но и готова подставить свое плечо в трудные моменты, — сказал министр. — Сейчас мы активно прорабатываем план поддержки и по каждому из направлений будем совместно работать с инвестором. Это и вопросы занятости сотрудников завода, и оперативного ввода в эксплуатацию действующих корпусов, и предоставления альтернативных корпусов, и содействия в переговорах с финансовыми организациями. Весь спектр инструментов поддержки в рамках полномочий региона мы будем оказывать. В любой ситуации, на каждой стадии реализации проекта в Самарской области инвестор должен быть максимально защищен и уверен в поддержке Правительства" — добавил Дмитрий Богданов.

Руководство завода намерено полностью восстановить производство. На сгоревшем производстве работали около 2 тысяч 600 человек.

Ранее глава региона рассказал о достигнутой договоренности с президентом АВТОВАЗа Максимом Соколовым о временном трудоустройстве на заводе до 1000 человек с пострадавшего "Феррони". Еще порядка 1200 человек готово занять само предприятие — они помогут с разбором сгоревших цехов, а также будут заняты на других производственных площадках. Еще 400 сотрудникам предложат варианты вакансий.

Региональные власти готовы помочь руководству завода и с отсрочкой по налоговым платежам, а также в получении льготного займа на закупку техники взамен сгоревшей.

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