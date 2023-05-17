В Самаре открылась юбилейная выставка товарища Сухова

Во вторник, 16 мая, в выставочном зале Союза художников России открылась выставка, посвященная 75-летию самарского художника Вячеслава Сухова.

В экспозиции представлено более 40 картин, выполненных на холсте акварелью. Тематически это интерьеры, натюрморты, пейзажи и символические композиции.

Каждая работа рождается из обобщенных набросков, которые в дальнейшем прорисовываются в образы и детали. Ряд картин отображает историю события, передает эмоции и настроение. Например, представленные изображения "Вечность", "Расставание", "Трудное время" и "Видение".

Большинство произведений посвящено натюрмортам и интерьерам. Только на нескольких работах изображены силуэты: образы "Двое", "Сестры", "Дама" и др.

"Вячеслав очень долго и внимательно изучает свои эскизы и разработки. Потом возникает мысль, и он начинает вставлять какие-то детали, что-то убирать, обобщать и постепенно получать готовое произведение", — прокомментировал Константин Загвоздкин, близкий друг автора.

На выставке представлена одна работа, написанная уже в 2023 г. — "Натюрморт с чесноком II". Это вторая вариация созданного ранее натюрморта с чесноком, первая работа также представлена в экспозиции.

"Долго говорить я не буду — выставка открыта!" — сказал в заключении автор Вячеслав Сухов.

Посетить выставку товарища Сухова и познакомиться ближе с его творчеством можно до 3 июня по адресу ул. Молодогвардейская, 209, выставочный зал Союза художников России. Понедельник–пятница 11:00–19:00; суббота 12:00–17:00. Вход свободный.