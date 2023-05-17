16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре открылась юбилейная выставка товарища Сухова Исторический парк "Россия — Моя история" приглашает на "Ночь музеев" Тольяттинский краеведческий музей представил программу "Ночи музеев" В Художественном музее представят концептуальные работы Вячеслава Тишина Галерея "Заварка" представила программу "Ночи музеев"

Музеи и выставки Культура

В Самаре открылась юбилейная выставка товарища Сухова

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 16 мая, в выставочном зале Союза художников России открылась выставка, посвященная 75-летию самарского художника Вячеслава Сухова.

Фото: ФОТО АВТОРА

В экспозиции представлено более 40 картин, выполненных на холсте акварелью. Тематически это интерьеры, натюрморты, пейзажи и символические композиции.

Каждая работа рождается из обобщенных набросков, которые в дальнейшем прорисовываются в образы и детали. Ряд картин отображает историю события, передает эмоции и настроение. Например, представленные изображения "Вечность", "Расставание", "Трудное время" и "Видение".

Большинство произведений посвящено натюрмортам и интерьерам. Только на нескольких работах изображены силуэты: образы "Двое", "Сестры", "Дама" и др.

"Вячеслав очень долго и внимательно изучает свои эскизы и разработки. Потом возникает мысль, и он начинает вставлять какие-то детали, что-то убирать, обобщать и постепенно получать готовое произведение", — прокомментировал Константин Загвоздкин, близкий друг автора.

На выставке представлена одна работа, написанная уже в 2023 г. — "Натюрморт с чесноком II". Это вторая вариация созданного ранее натюрморта с чесноком, первая работа также представлена в экспозиции.

"Долго говорить я не буду — выставка открыта!" — сказал в заключении автор Вячеслав Сухов.

Посетить выставку товарища Сухова и познакомиться ближе с его творчеством можно до 3 июня по адресу ул. Молодогвардейская, 209, выставочный зал Союза художников России. Понедельник–пятница 11:00–19:00; суббота 12:00–17:00. Вход свободный.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:28 Самарский археологический центр планируют открыть в сентябре 2023 года

Дело хорошее но много волосатых лапок...

Фото на сайте

Эскизы галереи "Виктория"

Эскизы галереи "Виктория"

Презентация обновленной Фабрики-кухни

Презентация обновленной Фабрики-кухни

Виртуальная выставка "Наш Гагарин"

Виртуальная выставка "Наш Гагарин"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4