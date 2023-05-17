"И вас я найду!": помощника депутата из Самары подозревают в избиении до смерти инвалида

В среду, 17 мая, полиция в Самаре направила представителям Следственного комитета материалы уголовного дела о нападении на инвалида. После сильного избиения мужчина скончался в реанимации. Подозреваемый - помощник депутата Александра Чернышева Андрей Назаренко.

Как следует из материалов дела, ссора началась 8 мая на дачном массиве СНТ "Черновские зори" Волжского района. Один из местных жителей, инвалид, перенесший инсульт, сжигал ветки в костре. Костер не понравился Андрею Назаренко. Последний начал ссору, а затем избил местного жителя. Состояние инвалида оказалось настолько тяжелым, что он несколько дней лежал в реанимации больницы им. Семашко. Врачи делали все возможное, но мужчина все же умер.

В полиции по факту нападения на инвалида возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Поскольку потерпевший скончался, то статью обвинения теперь могут ужесточить - материал уже направили по подследственности в Следственный комитет.

По имеющимся данным, Назаренко мог угрожать и родным погибшего инвалида. Так, в телеграм-канале "Бандитская Самара" опубликована аудиозапись разговора дочери погибшего и Назаренко. Помощник депутата заявляет ей: "И вас я тоже найду, если что". При этом он предупрежден, что разговор записывается.

Впрочем, из того же рассказа Назаренко, сильно разбавленного матерными словами, можно разобрать его версию произошедшего: "Я стою, тушу костер, чтоб вокруг трава не пыхнула, а он мне пробивает по лицу". Также Назаренко сообщает, что инвалид вкопал некие колеса в палисаднике, которые мешают проезду.

Сразу после этого Назаренко говорит: "Если завтра дороги не будет, вы в Рубежку поедете, я вам отвечаю, в ближайшие дни. Я прекрасно отдыхать буду в ресторане, а с ним что-нибудь случится".

По оперативным данным, помощник депутата ранее уже был замечен в похожих ситуациях - например, в ноябре 2019 года. Сейчас информацию перепроверяют правоохранители.

Андрей Назаренко - помощник депутата от "Справедливой России" Александра Чернышева. Ранее Чернышев руководил самарским отделением ДОСААФ. На этом посту он запомнился скандальной историей. Якобы Чернышев препятствовал работе на базе здания ДОСААФ курсов начальной военной подготовки "Рокот". Ситуация вызвала возмущение депутата Госдумы Александра Хинштейна, тогда конфликт удалось разрешить. Вскоре после этого Чернышев лишился должности.