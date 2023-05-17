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ВТБ: активность мошенников на майские праздники снизилась в 1,5 раза

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты ВТБ зафиксировали снижение активности злоумышленников в отношении розничных клиентов в майские праздники. По данным банка, число обращений в контакт-центр и чат банка по темам, связанным с активностью мошенников, составило около 70 тысяч, что на 55% ниже апреля и 65% — пикового значения в марте.

С 1 по 14 мая ВТБ обработал 44 тысячи клиентских обращений по контактам с мошенниками через чат-бот, что ниже показателя за половину апреля на 42% и соответствует активности злоумышленников в новогодние праздники. Наиболее активным периодом по атакам на розничных клиентов стал первый рабочий день — 2 мая. Доля клиентов, обратившихся в банк с целью оспорить операции в результате мошеннических действий, за первые две недели мая также снизилась — на 28% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Подобная тенденция связана с активными мерами противодействия мошенничеству, которые ВТБ предпринимает для защиты средств клиентов.

"Пик мошеннической активности в этом году пришелся на март, когда мы зафиксировали 760 тысяч атак злоумышленников. В дальнейшем этот показатель последовательно сокращался, достигнув в майские праздники значений начала года. Банки постоянно модернизируют способы защиты клиентов от мошенников, в том числе — способы оформления кредитов, идентификацию в контакт-центре, условия денежных переводов, расширение перечня событий в рамках программы страхования от мошенничества. В результате объем кредитов, оформленных мошенниками во всех каналах обслуживания, снизился вдвое к пиковому значению этого года, а количество пострадавших клиентов в цифровых каналах уменьшилось на треть", — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ.

ВТБ постоянно улучшает технологии защиты пользователей. Банк планирует внедрить обновленный сервис определителя номера, который будет доступен пользователям любых операционных систем, а также предоставит сервис проверки фишинговых ссылок на всех платформах. Также появятся дополнительные продукты для ограничения операций онлайн.

Банк постоянно совершенствует свою антифрод-систему для более точного определения мошеннических транзакций. Всего с января по апрель ВТБ помог спасти от мошенников средства более 38 тысяч клиентов, вовремя заблокировав переводы на 165 тысяч рублей в среднем на каждого из них. Объем спасенных средств на счетах клиентов превысил 6,3 млрд рублей — это на 70% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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