17 мая в Москве открылась весенняя школа банка ВТБ и Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) по бизнес-информатике — "Финтех. Новая реальность". В этом году участниками весенней школы стали 100 студентов из 21 региона России и 46 вузов.
Образовательные школы проводятся ежегодно для участников всероссийской олимпиады "Я — профессионал", успешно прошедших дополнительный конкурсный отбор. Это один из флагманских проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей". Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
В этом сезоне мероприятие пройдет в обновленном формате образовательного кейс-чемпионата. С 17 по 19 мая участников школы ждет насыщенная образовательная программа лекций и митапов от экспертов банка ВТБ и НИУ ВШЭ и соревнование по решению бизнес-кейса, связанного с деятельностью банка.
Ведущие эксперты ВТБ и преподаватели НИУ ВШЭ расскажут о глобальных трендах в сфере информационных технологий и наиболее актуальных ИТ-направлениях в банке. Участники школы на несколько дней погрузятся в профессию и корпоративную культуру банка, узнают, какие профессиональные компетенции станут наиболее востребованными в будущем и как начать успешную карьеру в ВТБ. На митапах, ориентированных на развитие практических навыков, представители ИТ-команды банка расскажут про архитектуру и процесс разработки приложений: от идеи до качественного продукта. В рамках кейс-чемпионата студентам предстоит создать свой бизнес-проект и защитить его перед экспертным жюри.
"Банк ВТБ традиционно выступает организатором олимпиады "Я — профессионал". Мы поддерживаем направление "Бизнес-информатика", формируя среду для профессионального развития молодых специалистов и получения ими образования, соответствующего самым высоким стандартам качества. Подобные проекты позволяют участникам узнать больше о банковских технологиях в самом эффективном формате и применить полученные в вузе знания на практике. Для банка же это один из способов привлечения талантливых кадров в команду", — рассказал заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов.
"Бизнес-информатика" входит в топ самых популярных направлений: в VI сезоне мы получили более 9 тысяч регистраций на участие. Весенняя школа Банка ВТБ и Высшей школы экономики по бизнес-информатике традиционно становится местом встречи для самых амбициозных начинающих специалистов отрасли — участников олимпиады "Я — профессионал". Сегодня на площадке собрались студенты, эксперты академической среды и лидеры индустрии, которые следят за технологическими трендами. Уверен, это отличная возможность найти единомышленников и стать частью уникального профессионального сообщества", — отметил на открытии школы директор по развитию Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал" Матвей Навдаев.
С момента запуска олимпиады в 2017 году ВТБ является главным партнером-организатором по двум научным направлениям: "Финансы и кредит" и "Бизнес-информатика". За это время в сезонных школах приняли участие более 1000 студентов из более чем 50 регионов РФ.
Последние комментарии
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении
сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны