В Самаре покажут три спектакля в исполнении артистов Магнитогорского драмтеатра

В Самаре состоятся "Большие гастроли" Муниципального автономного учреждения культуры "Магнитогорский драматический театр им. А. С. Пушкина", организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках межрегионального направления "Больших гастролей" на сцене ГБУК "Самарский академический театр драмы им. М. Горького" пройдут показы спектаклей: "Муж с того света", "Изобретательная влюбленная", "Ханума".
"Идея воссоздания единой гастрольной системы получила невероятный отклик у творческих коллективов по всей стране. Программы "Большие гастроли" и "Мы — Россия" Всероссийского гастрольно-концертного плана с каждым годом привлекают все больше участников. Сотни артистов получают возможность отправиться на гастроли в разные уголки нашей Родины, приобрести уникальный профессиональный опыт и заряд творческой энергии, а жители крупных и малых российских городов — увидеть лучшие спектакли и концерты", — отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.
Спектакль "Муж с того света" (французская комедия в двух действиях), 16+, автор Клод Манье, продолжительность спектакля 2 часа 30 минут.
Постановочная группа: режиссер-постановщик Игорь Панов, художник-постановщик — Алексей Вотяков, художник по костюмам — Гульнур Хибатуллина, помощник режиссера — Лариса Яминова.
Действующие лица и исполнители ролей в спектакле:
Эрмина — Дашук Анна
Альфред — Погорелов Иван
Мартин — Щеголихин Евгений
Людовик Бельмар — Панов Игорь
Франсуаза — Андреева (Лямкина) Лира
Комиссар — Иголкин Игорь
Полицейский — Семенов Иван
Жан-Батист — Ладейщиков Филипп
Агент — Сочков Данила
Беззаботный, стремительный и легкий сюжет пьесы французского драматурга Клода Манье — это своеобразное "Окно в Париж" на один театральный вечер. В центре интриги — довольно средний французский писатель Альфред Бреду — обладатель "специфических" внешних данных. Жена Эрмина горячо поддерживает стремление супруга изменить его внешность при помощи пластической операции. Поскольку супруги предпочитают сохранить сей пикантный факт в тайне от окружающих, им приходится импровизировать и выкручиваться. Эрмина решает спрятать супруга в шкаф. Тогда Альфред еще не подозревает, что, выбравшись оттуда, он окажется невольным участником детективной истории с собственными похоронами, фальшивыми документами, вымышленным именем, и грехами прошлой жизни. И кто бы мог подумать, что мнимая смерть писателя приведет к безумной популярности его романов и росту их тиражей до трехсот тысяч экземпляров! "Муж с того света" — бесподобная комедия положений, которая заставит улыбнуться каждого зрителя. По закону жанра, чем больше героев появляется на сцене, тем запутаннее становится интрига, и тем комичнее ситуации, этой интригой создаваемые. Итак, господа, как говорится, что французам хорошо, нам — смех. Се ля ви!
Спектакль "Изобретательная влюбленная" (комедия в двух действия), автор Лопе де Вега, 12+, основная сцена, продолжительность спектакля 2 часа 10 минут.
Постановочная группа: режиссер-постановщик Андрей Горбатый, художник-постановщик — Эдуард Гизатуллин, художник по костюмам — Гульнур Хибатуллина, балетмейстер — Геннадий Бахтерев, помощник режиссера — Лариса Яминова.
Действующие лица и исполнители ролей в спектакле:
Фениса — Дашук Анна
Белиса — Крюкова Марина
Люсиндо — Панов Игорь
Капитан — Савельев Николай
Херарда — Бусыгина Татьяна
Эрнандо — Богданов Владимир
Человек-корраль — Щеголихин Евгений
Дористео — Ладейщиков Филипп
Финардо — Сочков Данила
Испания, любовь, прекрасная драматургия крупнейшего представителя эпохи Возрождения — все это есть в спектакле. Режиссер задался целью воссоздать на сцене современного театра традиции фарса, балагана, народных зрелищ с их бешеной динамикой и вызывающей раскованностью — в общем, всего, что было присуще театральным представлениям XVI века, а сегодня придает спектаклю особую привлекательность и стиль.
Спектакль "Ханума" (музыкальная комедия в двух действиях) по произведению Авксенития Цагарели, 12+, основная сцена, продолжительность спектакля 3 часа.
Постановочная группа спектакля: режиссер — Мария Большакова, композитор — Гия Канчели, русский текст, либретто и стихи — Владимир Константинов, Борис Рацер, хореограф-постановщик — Мария Большакова, художник-постановщик — Вячеслав Виданов, музыкальный руководитель постановки — Елена Буланова, аранжировка и запись музыки — Елена Буланова, Александр Ануфриев, художники по костюмам — Алексей Вотяков, Гульнур Хибатуллина, педагоги по вокалу — Елена Буланова, Вера Яметова, помощник режиссера — Ирина Денискина, творческий партнер, специалист по грузинской культуре — Арчил Андиашвили.
Действующие лица и исполнители:
Ханума, сваха — Савельева Елена
Кабато, сваха — Крюкова Марина
Князь Вано Пантиашвили — Панов Игорь
Котэ, племянник князя — Сочков Данила
Текле, сестра князя — Филонова Нина
Тимотэ, слуга князя — Богданов Владимир
Микич Котрянц, богатый купец — Савельев Николай
Сона, дочь Микича — Шумилова Мария
Акоп, приказчик Микича — Щеголихин Евгений
Ануш, мать Микича — Дашук Анна
Князья — Майоров Андрей, Меледин Сергей, Иголкин Игорь
Гулико Махнадзе — Майоров Андрей
Хореографическая группа "Хванчкара" — Бусыгина Татьяна, Звездина (Гущина) Лариса, Якупова Анастасия, Мусина Лилия, Ладейщиков Филипп, Погорелов Иван, Браженков Евгений, Семенов Иван.
В середине XIX века огромной популярностью в Грузии пользовались пьесы драматурга Авксентия Цагарели. Наиболее известная среди них — музыкальная комедия о находчивой свахе "Ханума", впервые поставленная в 1882 году. Позже пьеса была переведена на армянский и русский языки, а также не раз экранизировалась не только в Грузии, но и в РСФСР, благодаря чему для многих синонимом к слову "сваха" стало имя главной героини — Ханума. Действие спектакля происходит в старинном Тифлисе, в армянском квартале Авлабаре, где живут веселые, хлебосольные и хитроумные люди, где соседствуют грузинские и армянские семьи, и где соперничают две свахи — Ханума и Кабато. Разорившийся грузинский князь Вано Пантиашвили планирует удачно жениться, в чем ему готова поспособствовать известная сваха Ханума, которая нашла для него невесту. Другая сваха, Кабато, хочет женить князя на своей кандидатке, дочери богатого армянского купца Микича — Соне. Микич также заинтересован в этом браке, поскольку мечтает о княжеском титуле… Зрители станут свидетелями веселой и запутанной интриги, в которой две свахи берутся за дело. Кому же удастся раскрутить эту историю по-своему, и на какие ухищрения придется пойти каждой свахе? Об этом зритель узнает только в самом финале спектакля. А на протяжении всей постановки его будет ждать блестящий актерский ансамбль, много музыки, песен, танцев и атмосфера, полная грузинского юмора и колорита.
19 мая в 18:30 состоится показ спектакля "Муж с того света" (Основная сцена).
20 мая в 18:00 покажут "Изобретательную влюбленную" (Основная сцена), 12+.
21 мая в 18:00 зрителям представят спектакль "Ханума" (Основная сцена).
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.