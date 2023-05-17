В Самаре покажут три спектакля в исполнении артистов Магнитогорского драмтеатра

В Самаре состоятся "Большие гастроли" Муниципального автономного учреждения культуры "Магнитогорский драматический театр им. А. С. Пушкина", организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках межрегионального направления "Больших гастролей" на сцене ГБУК "Самарский академический театр драмы им. М. Горького" пройдут показы спектаклей: "Муж с того света", "Изобретательная влюбленная", "Ханума".

"Идея воссоздания единой гастрольной системы получила невероятный отклик у творческих коллективов по всей стране. Программы "Большие гастроли" и "Мы — Россия" Всероссийского гастрольно-концертного плана с каждым годом привлекают все больше участников. Сотни артистов получают возможность отправиться на гастроли в разные уголки нашей Родины, приобрести уникальный профессиональный опыт и заряд творческой энергии, а жители крупных и малых российских городов — увидеть лучшие спектакли и концерты", — отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Спектакль "Муж с того света" (французская комедия в двух действиях), 16+, автор Клод Манье, продолжительность спектакля 2 часа 30 минут.

Постановочная группа: режиссер-постановщик Игорь Панов, художник-постановщик — Алексей Вотяков, художник по костюмам — Гульнур Хибатуллина, помощник режиссера — Лариса Яминова.

Действующие лица и исполнители ролей в спектакле:

Эрмина — Дашук Анна

Альфред — Погорелов Иван

Мартин — Щеголихин Евгений

Людовик Бельмар — Панов Игорь

Франсуаза — Андреева (Лямкина) Лира

Комиссар — Иголкин Игорь

Полицейский — Семенов Иван

Жан-Батист — Ладейщиков Филипп

Агент — Сочков Данила

Беззаботный, стремительный и легкий сюжет пьесы французского драматурга Клода Манье — это своеобразное "Окно в Париж" на один театральный вечер. В центре интриги — довольно средний французский писатель Альфред Бреду — обладатель "специфических" внешних данных. Жена Эрмина горячо поддерживает стремление супруга изменить его внешность при помощи пластической операции. Поскольку супруги предпочитают сохранить сей пикантный факт в тайне от окружающих, им приходится импровизировать и выкручиваться. Эрмина решает спрятать супруга в шкаф. Тогда Альфред еще не подозревает, что, выбравшись оттуда, он окажется невольным участником детективной истории с собственными похоронами, фальшивыми документами, вымышленным именем, и грехами прошлой жизни. И кто бы мог подумать, что мнимая смерть писателя приведет к безумной популярности его романов и росту их тиражей до трехсот тысяч экземпляров! "Муж с того света" — бесподобная комедия положений, которая заставит улыбнуться каждого зрителя. По закону жанра, чем больше героев появляется на сцене, тем запутаннее становится интрига, и тем комичнее ситуации, этой интригой создаваемые. Итак, господа, как говорится, что французам хорошо, нам — смех. Се ля ви!

Спектакль "Изобретательная влюбленная" (комедия в двух действия), автор Лопе де Вега, 12+, основная сцена, продолжительность спектакля 2 часа 10 минут.

Постановочная группа: режиссер-постановщик Андрей Горбатый, художник-постановщик — Эдуард Гизатуллин, художник по костюмам — Гульнур Хибатуллина, балетмейстер — Геннадий Бахтерев, помощник режиссера — Лариса Яминова.

Действующие лица и исполнители ролей в спектакле:

Фениса — Дашук Анна

Белиса — Крюкова Марина

Люсиндо — Панов Игорь

Капитан — Савельев Николай

Херарда — Бусыгина Татьяна

Эрнандо — Богданов Владимир

Человек-корраль — Щеголихин Евгений

Дористео — Ладейщиков Филипп

Финардо — Сочков Данила

Испания, любовь, прекрасная драматургия крупнейшего представителя эпохи Возрождения — все это есть в спектакле. Режиссер задался целью воссоздать на сцене современного театра традиции фарса, балагана, народных зрелищ с их бешеной динамикой и вызывающей раскованностью — в общем, всего, что было присуще театральным представлениям XVI века, а сегодня придает спектаклю особую привлекательность и стиль.

Спектакль "Ханума" (музыкальная комедия в двух действиях) по произведению Авксенития Цагарели, 12+, основная сцена, продолжительность спектакля 3 часа.

Постановочная группа спектакля: режиссер — Мария Большакова, композитор — Гия Канчели, русский текст, либретто и стихи — Владимир Константинов, Борис Рацер, хореограф-постановщик — Мария Большакова, художник-постановщик — Вячеслав Виданов, музыкальный руководитель постановки — Елена Буланова, аранжировка и запись музыки — Елена Буланова, Александр Ануфриев, художники по костюмам — Алексей Вотяков, Гульнур Хибатуллина, педагоги по вокалу — Елена Буланова, Вера Яметова, помощник режиссера — Ирина Денискина, творческий партнер, специалист по грузинской культуре — Арчил Андиашвили.

Действующие лица и исполнители:

Ханума, сваха — Савельева Елена

Кабато, сваха — Крюкова Марина

Князь Вано Пантиашвили — Панов Игорь

Котэ, племянник князя — Сочков Данила

Текле, сестра князя — Филонова Нина

Тимотэ, слуга князя — Богданов Владимир

Микич Котрянц, богатый купец — Савельев Николай

Сона, дочь Микича — Шумилова Мария

Акоп, приказчик Микича — Щеголихин Евгений

Ануш, мать Микича — Дашук Анна

Князья — Майоров Андрей, Меледин Сергей, Иголкин Игорь

Гулико Махнадзе — Майоров Андрей

Хореографическая группа "Хванчкара" — Бусыгина Татьяна, Звездина (Гущина) Лариса, Якупова Анастасия, Мусина Лилия, Ладейщиков Филипп, Погорелов Иван, Браженков Евгений, Семенов Иван.

В середине XIX века огромной популярностью в Грузии пользовались пьесы драматурга Авксентия Цагарели. Наиболее известная среди них — музыкальная комедия о находчивой свахе "Ханума", впервые поставленная в 1882 году. Позже пьеса была переведена на армянский и русский языки, а также не раз экранизировалась не только в Грузии, но и в РСФСР, благодаря чему для многих синонимом к слову "сваха" стало имя главной героини — Ханума. Действие спектакля происходит в старинном Тифлисе, в армянском квартале Авлабаре, где живут веселые, хлебосольные и хитроумные люди, где соседствуют грузинские и армянские семьи, и где соперничают две свахи — Ханума и Кабато. Разорившийся грузинский князь Вано Пантиашвили планирует удачно жениться, в чем ему готова поспособствовать известная сваха Ханума, которая нашла для него невесту. Другая сваха, Кабато, хочет женить князя на своей кандидатке, дочери богатого армянского купца Микича — Соне. Микич также заинтересован в этом браке, поскольку мечтает о княжеском титуле… Зрители станут свидетелями веселой и запутанной интриги, в которой две свахи берутся за дело. Кому же удастся раскрутить эту историю по-своему, и на какие ухищрения придется пойти каждой свахе? Об этом зритель узнает только в самом финале спектакля. А на протяжении всей постановки его будет ждать блестящий актерский ансамбль, много музыки, песен, танцев и атмосфера, полная грузинского юмора и колорита.

19 мая в 18:30 состоится показ спектакля "Муж с того света" (Основная сцена).

20 мая в 18:00 покажут "Изобретательную влюбленную" (Основная сцена), 12+.

21 мая в 18:00 зрителям представят спектакль "Ханума" (Основная сцена).