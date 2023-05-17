Самозанятые Самарской области могут принять участие в бесплатных фотосессиях от центра "Мой бизнес"

Для плательщиков налога на профессиональный доход доступна новая мера поддержки. Областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес" в этом году проводят фотодни — бесплатные фотосессии для самозанятых, работающих в разных сферах. Съемки проводят профессиональные фотографы на площадках фотостудий. Мера поддержки реализуется благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

Условия для успешной реализации и развития проектов самозанятых и начинающих предпринимателей в регионе — одно из приоритетных направлений в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

Съемочные дни организуются по тематическим направлениям и распланированы для проведения в течение всего года. Каждый участник получает готовые фотографии для оформления личного профиля в социальных сетях.

Разработкой инструментов поддержки начинающих и действующих предпринимателей в регионе занимается областное минэкономразвития во главе с министром Дмитрием Богдановым.

Всего в 2023 году прошли шесть фотодней, в которых приняли участие 55 самозанятых региона.

Так, в областной столице состоялась "Съемка со вкусом" для производителей пищевой продукции: домашних кондитеров, сыроваров, пекарей. Каждый участник получил аппетитные продающие фото своей продукции для качественного визуального контента в социальных сетях.

Состоялась и деловая фотосъемка для продвижения личного бренда, в которой приняли участие представители сферы услуг — юристы, репетиторы, психологи. Работа с фотографом помогла участникам сформировать личное портфолио, чтобы привлечь внимание большего количества потенциальных клиентов. "Мне очень понравился фотодень, комфортно было работать с фотографом — она помогала мне с позированием, на съемке была очень доброжелательная атмосфера. Полученные фотографии я смогу использовать для работы и продвижения собственных услуг. Спасибо за такую возможность!", — отметила контент-маркетолог Екатерина Титова.

В предметной фотосъемке участвовали дизайнеры, портные, производители одежды и аксессуаров. Здесь участникам помогали создать фото модных образов для выигрышной демонстрации своих изделий и продвижения брендов в целом.

"Сегодня информационная открытость с качественным контентом не только продвигает личный бренд, но и помогает привлекать подписчиков, клиентов, а значит — увеличивать свой доход. С удовольствием приняла участие в фотодне для самозанятых. Вместе с фотографом мы реализовали большое количество идей и вариантов", — поделилась впечатлениями самозанятая Вера Соколова.

Фотодни проходят не только в областной столице — 13 мая он прошел для самозанятых Тольятти. Участники смогли получить меру поддержки, не выезжая из города.

Съемки проводятся регулярно — ближайший фотодень запланирован в Самаре на 20 мая. Фотосессия будет проходить в студии "Ленинградка", интерьеры которой подойдут как для предметной, так и для персональной деловой съемки.

На одного участника выделяется 30 минут работы с фотографом. В результате каждый получает по 10-15 фотографий и рекомендации по возможным сценариям съемки.

Подать заявку можно по ссылке: mybiz63.ru/posts/events/fotoden-dlia-samozaniatyx-v-samare.

До конца года состоятся еще несколько фотодней — с анонсами предстоящих мероприятий и перечнем действующих инструментов поддержки можно ознакомиться на едином портале господдержки mybiz63.ru.