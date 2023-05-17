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Прибыль банка "Открытие" по итогам первого квартала составила 17,6 млрд рублей

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Согласно данным отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), активы банка "Открытие" в первом квартале 2023 года увеличились на 30 млрд рублей (+1%) до 3,4 трлн рублей. Чистая прибыль составила 17,6 млрд рублей.

Кредитный портфель "Открытия" увеличился на 77 млрд рублей, или на 3%, до 2,6 трлн рублей. Портфель кредитов юридических лиц вырос на 11% до 1,7 трлн рублей, физических лиц — на 2% до 752 млрд рублей.

Объем средств клиентов стабилен и составил на 1 апреля 2023 года 2,5 трлн рублей. При этом средства юридических лиц сократились на 3% до 1,3 трлн рублей, а средства физических лиц увеличились на 2% до 1,1 трлн рублей.

Банк "Открытие" с большим запасом выполняет нормативы достаточности капитала Н1.0 — 16,3% против 16,1% на конец 2022 года.

С 23 декабря 2022 года банк "Открытие" входит в состав группы ВТБ.

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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