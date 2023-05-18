В Самаре управляющую компанию за долги вывели из цепочки расчетов

В областной столице жителей трех домов перевели на прямые расчеты с "РКС-Самара", это коснулось собственников квартир в зданиях по адресу ул. Гастелло, 49, а также Московское шоссе, 45 и 47. Об этом сообщает пресс-служба ресурсной организации.

"Перевод оказался вынужденной мерой, потому что ТСН "Город мира", которое обслуживало эти дома, накопило перед ресурсной организацией долг — больше 3,5 млн рублей, — говорится в сообщении. — При этом многие жильцы являются добросовестными плательщиками".

Руководство ТСН неоднократно предупреждали о необходимости своевременно оплачивать предоставленные услуги, несколько раз вызывали на встречу с "РКС-Самара", в администрации районов, были направлены письма в надзорные органы, но никакой реакции не последовало. Дело дошло до суда и исполнительных листов.

Чтобы остановить рост задолженности, ресурсоснабжающее предприятие перевело жителей трех домов на прямые расчёты. Это вынужденная, но законная мера. Жилищный кодекс РФ (ст.157.2, п.2) разрешает расторгать договор с УК в одностороннем порядке при наличии задолженности перед ресурсоснабжающей организацией, подтверждённой в судебном порядке.

Теперь жители указанных домов являются абонентами "РКС-Самара", они будут получать отдельные квитанции за холодное водоснабжение и канализацию, и без посредников вносить оплату напрямую поставщику услуг. РСО самостоятельно будет следить за платёжной дисциплиной жителей. Квитанции от ТСН "Город мира" утратили законную силу.