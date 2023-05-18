В Самаре управляющую компанию за долги вывели из цепочки расчетов

В областной столице жителей трех домов перевели на прямые расчеты с "РКС-Самара", это коснулось собственников квартир в зданиях по адресу ул. Гастелло, 49, а также Московское шоссе, 45 и 47. Об этом сообщает пресс-служба ресурсной организации.
"Перевод оказался вынужденной мерой, потому что ТСН "Город мира", которое обслуживало эти дома, накопило перед ресурсной организацией долг — больше 3,5 млн рублей, — говорится в сообщении. — При этом многие жильцы являются добросовестными плательщиками".
Руководство ТСН неоднократно предупреждали о необходимости своевременно оплачивать предоставленные услуги, несколько раз вызывали на встречу с "РКС-Самара", в администрации районов, были направлены письма в надзорные органы, но никакой реакции не последовало. Дело дошло до суда и исполнительных листов.
Чтобы остановить рост задолженности, ресурсоснабжающее предприятие перевело жителей трех домов на прямые расчёты. Это вынужденная, но законная мера. Жилищный кодекс РФ (ст.157.2, п.2) разрешает расторгать договор с УК в одностороннем порядке при наличии задолженности перед ресурсоснабжающей организацией, подтверждённой в судебном порядке.
Теперь жители указанных домов являются абонентами "РКС-Самара", они будут получать отдельные квитанции за холодное водоснабжение и канализацию, и без посредников вносить оплату напрямую поставщику услуг. РСО самостоятельно будет следить за платёжной дисциплиной жителей. Квитанции от ТСН "Город мира" утратили законную силу.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!