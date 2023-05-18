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Клиенты ВТБ увеличили траты на путешествия во время майских праздников

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За время майских праздников 2023 года клиенты ВТБ потратили на путешествия свыше 10,7 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом ранее. Наибольший рост показали продажи автобусных билетов — на четверть по отношению к аналогичному периоду прошлого года. С 29 апреля по 9 мая траты по картам банка в этой категории достигли 205 млн рублей.

Больше всего за 11 дней клиенты ВТБ потратили на железнодорожный транспорт — более 900 млн рублей на билеты в поездах и электричках, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Траты на авиаперелёты выросли на четверть.

Суммарное число транзакций по всем категориям транспорта не изменилось. 4,9 млн билетов пассажиры приобрели на автобусы, что на 17% выше мая прошлого года. Свыше 2 млн билетов было куплено на железнодорожный транспорт, где рост составил 10%. При этом число приобретенных авиабилетов по сравнению с прошлым годом сократилось на 12%, как и расходы на каршеринг, прокат авто и самокатов: в этом году количество транзакций по ним снизилось на 11%. Всего в этой категории клиенты потратили 97 млн рублей.

Спрос на досуг в майские праздники владельцы карт ВТБ увеличили на 12% по сравнению с прошлым годом. Самый высокий рост интереса наблюдался в билетах в кино — за 11 дней клиенты совершили 96,7 тыс. транзакций, что на 59% выше, чем годом ранее. Популярность экскурсий среди клиентов банка также выросла: по сравнению с маем 2022 года клиенты банка купили их больше на 8%. На размещение в гостиницах спрос упал на 6%, однако количество чеков в ресторанах, кафе и барах выросло на 14%, сумма по ним превысила 6 млрд рублей.

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