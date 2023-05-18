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Театр Культура

Балет "Бахчисарайский фонтан" — последний раз в сезоне

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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26 и 27 мая Самарский театр оперы и балета приглашает на балет-поэму "Бахчисарайский фонтан". Спектакль — обладатель премии "Золотая Маска" за лучшие костюмы. В мае состоятся последние показы спектакля в этом театральном сезоне.

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

Грозный хан Гирей не знал ни жалости, ни любви, пока не увидел прекрасную пленницу Марию. Польская княжна Мария жила, оберегаемая отцом, и собиралась замуж за любимого юношу, но девичьим мечтам не суждено было осуществиться. Страстная грузинка Зарема, попав в гарем, стала его царицей, однако её счастье длилось недолго… Прекрасная и трагичная история, рассказанная языком танца.

Роскошные костюмы, красочные декорации, любовь и ревность — все это есть в спектакле, поражающем воображение масштабом и яркостью.

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