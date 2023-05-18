Банки и автодилеры готовятся к ажиотажному спросу на квадроциклы

В последние годы мировой рынок внедорожной техники и транспорта для активного отдыха показывал стабильный и уверенный рост. Не стала исключением и Россия: в 2021 году объем рынка увеличился на 70%. В 2022 году этот сегмент рынка претерпел изменения аналогичные автомобильному, в первую очередь, из-за ухода популярных иностранных брендов, которые стали активно замещаться китайскими производителями. В 2023 году квадроциклы и багги по-прежнему крайне востребованы, а их продажи уже совсем скоро подстегнут отложенный спрос и совместные финансовые программы банков и дилеров.
Об этом, в частности, сообщает "Открытие Авто", блок автобизнеса банка "Открытие", который на днях заключил соглашение о совместной программе финансирования с ООО "Нева-Сервис" — официальным дистрибьютором известного китайского производителя техники для активного отдыха — компании HISUN.
Программа предполагает финансирование дилерских центров с предоставлением им льготного периода и более выгодна, чем классическое кредитование. Кредитный лимит устанавливается в зависимости от плана продаж и финансового состояния дилера. И в результате тот может значимо ускорить свои обороты за счет собственной выручки, которую получает сразу после отгрузки квадроциклов покупателям.
Такого рода программы финансирования складов набирают все большую популярность у автодилеров, сейчас их предлагают ряд крупных банков и факторинговых компаний. В результате автодилеры получают возможность серьезно увеличивать продажи, что в ситуации, когда вопросы с доставкой в страну квадроциклов и багги практически разрешены, а спрос на внедорожную технику начинает расти, становится ключевым фактором успешности бизнеса.
Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").
"Открытие Авто" — блок автобизнеса в банке "Открытие". Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к "ФК Открытие" 1 мая 2022 года. Входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю и топ-3 по объему выдач автокредитов. Партнерская сеть превышает 3,9 тысяч автосалонов по всей России. Корпоративные клиенты "Открытие Авто" выпускают более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. 5 из ТОП-10 российских автодилеров являются клиентами банка.