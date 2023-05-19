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Самарцы проголосовали против строительства высоток в Октябрьском районе

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары опубликовала заключение по итогам общественных обсуждений, которые завершились 15 мая. Одним из вопросов на обсуждении стала возможность появления многоэтажной застройки на земельных участках в Октябрьском районе Самары.

Заявителем выступило ООО "СЗ Партнер". Застройщик просил предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков общей площадью 2475 кв метров по ул. Советской Армии.

В общественных обсуждениях в общей сложности приняли участие более 150 человек. Подавляющее большинство (свыше 100 жителей) проголосовало против проекта. Среди основных аргументов: перегруженность микрорайона, нехватка образовательных и медицинских учреждений.

"Выражаю категорически отрицательное мнение по поводу застройки данного участка. В настоящее время в районе 5-й просеки и части ул. Советской Армии сложился острый дефицит социальных объектов: существующие объекты перегружены в несколько раз. В школу в 1й класс (которую построили благодаря неравнодушным жителям) подано 330! заявлений на 175 мест; в

муниципальный сад раньше 4 лет не попасть — мест нет, группы не формируются; поликлиника переполнена более чем в 4! раза и так далее. В это время ответственные ведомства третий год не могут найти земельный участок для строительства социальных объектов в данном микрорайоне (ответ деп.градостроительства). Учитывая вышеописанное, прошу администрацию Самары действительно соблюдать "права человека на благоприятные условия жизнедеятельности", а так же выполнять поручения президента РФ по обеспечению всех детей местами в детских садах и школах", — перечислили местные жители.

Кроме того, некоторые подчеркнули, что некоторые инфраструктурные объекты в данной зоне находятся в "зоне возможной чрезвычайной ситуации": "Категорически возражаю против высотной застройки! По заключению департамента градостроительства дома 253 и 253Б по ул.

Советской Армии, "МТЛ Арена", Ледовый Дворец, Храм в честь Спиридона Тримифунтского, находятся в зоне возможной чрезвычайной ситуации! Высотное строительство в разы усугубит эту ситуацию".

Также самарцы напомнили, что "до настоящего времени не разработана организация теплоснабжения населения и водоотведения на прилегающей территории, не реализуются мероприятия по обустройству дождевой и ливневой канализаций в районе оврага. Данная застройка усилит нагрузку на грунт, что может привезти к "сползанию" в овраг уже построенных жилых домов.

Стоит отметить, что положительные мнения ("за" проголосовала треть участников обсуждений — 52 человека) никак не были аргументированы.

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