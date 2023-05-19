Депутаты губдумы считают необходимым прекратить строительство домов в ЖК "Солнечный"

Депутаты Самарской губернской думы, входящие в состав комитета по ЖКХ, провели выездное заседание в селе Подстепки Ставропольского района. Уже несколько лет жители ЖК "Солнечный", который построили там и ввели в эксплуатацию с грубейшими нарушениями, испытывают серьезные коммунальные проблемы.

Так, в ЖК постоянные перебои с электричеством и отоплением, нет канализации, водопроводные сети требуют санации, а люди лишены при этом самого элементарного — питьевой воды. Ко всему этому в апреле текущего года прибавилась еще одна проблема: в воде, которой пользовались люди, была обнаружена кишечная палочка. Роспотребнадзор закрыл водозаборную скважину, и теперь местные жители спасаются бойлерами, которые приезжают в "Солнечный" раз в день.

По словам депутата Самарской Губернской думы Дениса Волкова, который выступал в статусе председателя комитета, сейчас в ЖК "Солнечный" продолжается возведение новых домов и это необходимо пресечь.

"Изначально "Солнечный" строился с огромными нарушениями, разрешения на ввод его в эксплуатацию нельзя было подписывать — по этому поводу ведется ряд уголовных разбирательств, о чем нам доложил прокурор района. Конечно, необходимо наказать людей, которые позволили ввести этот ЖК в эксплуатацию. Кроме того, нужно остановить продолжающуюся здесь застройку", — говорит Волков.

По его словам, работы по возведению нового дома велись прямо рядом с местом, где проводилось выездное заседание. А это значит, что кто-то может купить здесь квартиры и оказаться в такой же коммунальной беде, как и уже живущие здесь 2500 человек. Впрочем, главным и самым острым вопросом на сегодняшний день остается помощь местным жителям.

"Одним из решений может стать включение "Солнечного" в госпрограммы, которые курирует областное министерство ЖКХ, — говорит Денис Волков. — Это позволит изыскать средства на прокладку новых водопроводных сетей. Было достигнуто взаимопонимание с представителем министерства ЖКХ, более предметно мы будем работать уже в стенах губернской думы, в рамках профильного комитета. В любом случае для реализации этой меры потребуется передача земли, на которой находится ЖК, в муниципальную собственность. Здесь также существуют сложности, так как собственники (их порядка шести человек) не идут на контакт. Решать это придется в судебной плоскости".

Также прозвучало предложение о введении на территории комплекса режима ЧС, что позволит временно переселить людей в маневренный фонд. Однако это крайняя мера, острой необходимости в которой, по словам самих же жителей, нет: пока что они живут за счет бойлеров с водой, которые ежедневно приезжают в "Солнечный".

Напомним, что одним из фигурантов уголовного разбирательства, связанного с ЖК "Солнечный", стал экс-глава Ставропольского района Валерий Анисимов, который занимал эту должность с 2016 по 2018 год. Его обвиняли в халатности, поскольку муниципалитет закупал квартиры в "Солнечном" для сирот и переселенцев из аварийного жилья. При этом Анисимов недобросовестно отнесся к своим обязанностям: не провел экспертизу приобретаемого жилья и подписал акт приема-передачи. Однако избежать ответственности за это Анисимову удалось, благодаря истечению срока давности по вменяемым статьям.