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Государство и Бизнес Экономическая политика

Индустриальный парк "Преображенка-2" пополнился новым резидентом

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов сообщил о подписании соглашения с новым резидентом логистического парка "Преображенка-2".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Им стала компания, планирующая создать комплекс по сервисному обслуживанию спецтехники. Новый инвестор является одним из ведущих поставщиков импортной спецтехники в ПФО. Будущий комплекс будет оказывать услуги по техническому обслуживанию, плановым и внеплановым ремонтам, гарантийному обслуживанию.

Повышение инвестиционной привлекательности региона, создание комфортных условий для частного бизнеса — ключевые направления в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Общий объем инвестиций в новый проект составит 120 млн рублей. В будущем комплексе будет создано 51 рабочее место. Уже в ближайшее время инвестор намерен приступить к реализации проекта. Выход на полную производственную мощность запланирован на 2024 год.

"Самарская область интересна инвесторам с проектами в самых разных сферах деятельности. И каждому мы готовы оказать всестороннее содействие, помочь на всех этапах реализации. Промышленные и логистические парки — один из наиболее востребованных инструментов поддержки инвесторов в регионе. Здесь инициаторы проектов получают готовые земельные участки с необходимыми коммуникациями, сопровождение управляющей компании, представителей нашего министерства. Компании, работающие на площадках промпарков, создали более 7,7 тысячи рабочих мест и инвестировали в свои предприятия 27,5 млрд рублей", — рассказал Дмитрий Богданов.

Сегодня в сеть индустриальных парков входит четыре площадки: промышленные парки "Преображенка" и "Чапаевск" и логистические "Преображенка-2" и "Новосемейкино". Также ведется подбор подходящих земельных участков под будущие площадки для инвесторов.

В промпарках инвесторам готовы предоставить готовые земельные участки с подведенными инженерными сетями, транспортной инфраструктурой. Резидентам доступны налоговые льготы, возможность выкупа участка на льготных условиях, административная поддержка и сопровождение проектов на всех стадиях реализации. Управляющая компания АО "Промпарки" также готова взять на себя вопрос строительства производственных корпусов под запрос конкретного инвестора.

С инвесторами в режиме "единого окна" взаимодействует специальная организация, созданная региональным правительством. "Агентство по привлечению инвестиций Самарской области" сопровождает все проекты от стадии идеи до предоставления помощи после запуска производства.

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