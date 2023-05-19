Индустриальный парк "Преображенка-2" пополнился новым резидентом

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов сообщил о подписании соглашения с новым резидентом логистического парка "Преображенка-2".
Им стала компания, планирующая создать комплекс по сервисному обслуживанию спецтехники. Новый инвестор является одним из ведущих поставщиков импортной спецтехники в ПФО. Будущий комплекс будет оказывать услуги по техническому обслуживанию, плановым и внеплановым ремонтам, гарантийному обслуживанию.
Повышение инвестиционной привлекательности региона, создание комфортных условий для частного бизнеса — ключевые направления в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
Общий объем инвестиций в новый проект составит 120 млн рублей. В будущем комплексе будет создано 51 рабочее место. Уже в ближайшее время инвестор намерен приступить к реализации проекта. Выход на полную производственную мощность запланирован на 2024 год.
"Самарская область интересна инвесторам с проектами в самых разных сферах деятельности. И каждому мы готовы оказать всестороннее содействие, помочь на всех этапах реализации. Промышленные и логистические парки — один из наиболее востребованных инструментов поддержки инвесторов в регионе. Здесь инициаторы проектов получают готовые земельные участки с необходимыми коммуникациями, сопровождение управляющей компании, представителей нашего министерства. Компании, работающие на площадках промпарков, создали более 7,7 тысячи рабочих мест и инвестировали в свои предприятия 27,5 млрд рублей", — рассказал Дмитрий Богданов.
Сегодня в сеть индустриальных парков входит четыре площадки: промышленные парки "Преображенка" и "Чапаевск" и логистические "Преображенка-2" и "Новосемейкино". Также ведется подбор подходящих земельных участков под будущие площадки для инвесторов.
В промпарках инвесторам готовы предоставить готовые земельные участки с подведенными инженерными сетями, транспортной инфраструктурой. Резидентам доступны налоговые льготы, возможность выкупа участка на льготных условиях, административная поддержка и сопровождение проектов на всех стадиях реализации. Управляющая компания АО "Промпарки" также готова взять на себя вопрос строительства производственных корпусов под запрос конкретного инвестора.
С инвесторами в режиме "единого окна" взаимодействует специальная организация, созданная региональным правительством. "Агентство по привлечению инвестиций Самарской области" сопровождает все проекты от стадии идеи до предоставления помощи после запуска производства.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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