Банки запускают совместные программы на отечественные электромобили

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По данным аналитического агентства АВТОСТАТ, в апреле 2023 года в России продан 861 новый электромобиль — это абсолютный месячный рекорд. Продажи электрокаров с начала года последовательно растут, при этом отечественный бренд Evolute в апреле вошел в тройку лидеров по продажам. На волне спроса банки запускают все новые кредитные программы на особых условиях с ведущим отечественным автопроизводителем электрокаров.