Производители питьевой воды смогут претендовать на финансовую господдержку

Такой закон на днях в третьем чтении приняли в Госдуме. Документ дает возможность субъектам МСП, работающим в сфере добычи и реализации минеральной питьевой воды, получать финансовые меры поддержки.
Ранее такие предприятия не могли претендовать на льготные финансовые инструменты. Это связано с критериями, установленными Правительством РФ, по которым вода не относится к общераспространенным полезным ископаемым.
Новый документ снимает ограничения — малые и средние предприятия смогут претендовать на субсидии, бюджетные инвестиции, государственные и муниципальные гарантии.
"Расширение доступа к инструментам господдержки для наших производителей — это возможности для реализации новых проектов, обновления мощностей, увеличения ассортимента продукции. Для Самарской области принятое решение актуально — в регионе успешно работают предприятия в сфере добычи и реализации питьевой воды, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Еще одно строящееся производство мы с командой областного правительства во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым недавно посетили в Сызранском районе. В скором времени еще одно предприятие по выпуску питьевой воды и лимонадов заработает в регионе".
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, решение будет способствовать формированию благоприятного климата для развития отрасли производства упакованной воды, что приведет к увеличению численности предприятий, появлению новых рабочих мест и росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а также улучшению качества упакованной воды за счет более высокой конкуренции.
На региональном уровне льготные микрозаймы и поручительства предоставляет Гарантийный фонд Самарской области. Условия для стабильной работы и развития бизнеса создаются благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".
По финансовым программам ГФСО производители воды смогут получить льготные средства до 5 млн рублей и по ставке до 5,6% годовых. ПО итогам 2022 года Гарантийный фонд помог предпринимателям региона привлечь 3,2 млрд рублей.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей