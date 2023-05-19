Производители питьевой воды смогут претендовать на финансовую господдержку

Такой закон на днях в третьем чтении приняли в Госдуме. Документ дает возможность субъектам МСП, работающим в сфере добычи и реализации минеральной питьевой воды, получать финансовые меры поддержки.

Ранее такие предприятия не могли претендовать на льготные финансовые инструменты. Это связано с критериями, установленными Правительством РФ, по которым вода не относится к общераспространенным полезным ископаемым.

Новый документ снимает ограничения — малые и средние предприятия смогут претендовать на субсидии, бюджетные инвестиции, государственные и муниципальные гарантии.

"Расширение доступа к инструментам господдержки для наших производителей — это возможности для реализации новых проектов, обновления мощностей, увеличения ассортимента продукции. Для Самарской области принятое решение актуально — в регионе успешно работают предприятия в сфере добычи и реализации питьевой воды, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Еще одно строящееся производство мы с командой областного правительства во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым недавно посетили в Сызранском районе. В скором времени еще одно предприятие по выпуску питьевой воды и лимонадов заработает в регионе".

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, решение будет способствовать формированию благоприятного климата для развития отрасли производства упакованной воды, что приведет к увеличению численности предприятий, появлению новых рабочих мест и росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а также улучшению качества упакованной воды за счет более высокой конкуренции.

На региональном уровне льготные микрозаймы и поручительства предоставляет Гарантийный фонд Самарской области. Условия для стабильной работы и развития бизнеса создаются благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

По финансовым программам ГФСО производители воды смогут получить льготные средства до 5 млн рублей и по ставке до 5,6% годовых. ПО итогам 2022 года Гарантийный фонд помог предпринимателям региона привлечь 3,2 млрд рублей.