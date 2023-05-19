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Государство и Бизнес Экономическая политика

Компания "Электрощит Самара" начинает внедрять методики бережливого производства

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках нацпроекта "Производительность труда", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в регионе улучшают производства уже 149 предприятий области. Работа направлена на совершенствование производственных процессов и повышение эффективности труда.

В апреле 2023 года в число участников нацпроекта вошло одно из старейших предприятий региона - "Электрощит Самара", который 14 июля 2023 года отметит свой юбилей - 80 лет со дня основания. Это высокотехнологичная производственная компания, крупнейший российский производитель электротехнического оборудования в сегменте 0,4-220 кВ. Но даже у такого успешного предприятия имеется потенциал для развития. И его руководство видит наличие возможностей для повышения эффективности производства.

Стратегическая цель компании - создавать отечественное конкурентоспособное оборудование, строить новые подстанции и вводить новые мощности, повышать надежность энергосистемы, укрепляя энергобезопасность государства.

"Запуск данного проекта на предприятии  "Электрощит Самара" - важный этап для развития компании, поддерживающий нашу стратегию по регулярному инвестированию средств в развитие, в том числе и в обучение своих сотрудников. Для нас участие в нацпроекте "Производительность труда" - это возможность провести целенаправленное улучшение производственных процессов", - отметил генеральный директор "Электрощит Самара" Дмитрий Куприянов.

"Электрощит Самара" осуществляет внедрение методик бережливого производства совместно с Региональным центром компетенций в сфере производительности труда. В настоящее время предприятие проводит теоретическое обучение сотрудников.

Три рабочих группы "Электрощит Самара" пройдут обучение по восьми программам. В ходе тренингов они познакомятся с основными инструментами бережливого производства. После чего предприятие начнет практическую реализацию методик на производственных площадках.

"Внедрение методик бережливого производства позволит оптимизировать производственные процессы, повысить эффективность использования ресурсов и снизить затраты на производство. Как показывает практика, в результате предприятия, внедряющие инструменты бережливого производства, еще больше укрепляют свои позиции на рынке, обеспечивают стабильный рост производительности и эффективности труда", - делится опытом руководитель проектов РЦК Михаил Михайлов.

К концу 2024 года в процесс внедрения системы бережливого производства должно быть вовлечено 169 крупных и средних предприятий, имеющих годовую выручку более 400 млн рублей.

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