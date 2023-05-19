Новикомбанк принял участие в расширенном заседании Совета Воронежского регионального отделения СоюзМаш России

Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева, куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России, традиционно приняла участие в расширенном заседании Отделения, которое в этом году состоялось 18 мая в рамках деловой программы XIII Межрегионального специализированного Воронежского промышленного форума. Ключевыми темами дискуссии стали вопросы развития машиностроительного комплекса — основы конкурентоспособной экономики региона.

В заседании ВРО приняли участие представители Департамента промышленности Воронежской области, областных профсоюзов и ведущих региональных вузов, эксперты Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, руководители крупнейших предприятий области. На первый план дискуссии вышло обсуждение задач развития регионального машиностроительного комплекса, который является движущей силой в создании конкурентоспособной экономики региона. В ходе заседания также были определены векторы, которые позволят выработать эффективные решения для технологической модернизации машиностроительного кластера региона и привлечения в него перспективной молодежи.

Открывая заседание, председатель Воронежского РО СоюзМаш Анатолий Кузнецов отметил важность работы отделения, усилия которого направлены на формирование благоприятной экономической, технологической и социальной среды для устойчивого развития производственного комплекса в регионе.

Воронежская область — развитый индустриальный регион с высоким потенциалом. В состав ВРО входят 24 ключевых предприятия области и ведущих научно-образовательных учреждений.

Прошедший год стал годом глобальных вызовов для страны в целом и для промышленности, в частности. Союз машиностроителей вносит серьезный вклад в развитие общего дела, отстаивая на всех уровнях интересы российских производителей, отметила в своем приветственном слове Елена Георгиева, Председатель Правления Новикомбанка. "Сегодня мы ориентируемся на новые векторы, обозначенные руководством страны, среди которых структурная трансформация экономики, технологический и кадровый суверенитет. Предлагаю предприятиям-членам ВРО активнее участвовать в работе Союза по совершенствованию законодательства для развития машиностроения, а также в деятельности по поддержке и восстановлению новых регионов", — подчеркнула Елена Георгиева.

Отдельно Куратор Воронежского РО также обратила внимание на такое направление деятельности Отделения как поддержка и развитие кадров для промышленности. СоюзМаш России оказывает активное содействие вопросам молодежной кадровой политики. В частности, при непосредственной поддержке Воронежского РО, членами которого являются ведущие технические вузы региона, в области проводятся мероприятия по популяризации инженерных и рабочих профессий, мотивации молодого поколения к работе в отрасли.

В основном докладе о взаимодействии Новикомбанка и Воронежского РО вице-президент, директор Департамента развития бизнеса Новикомбанка Игорь Куржиямский отметил, что синергия компетенций способствовала качественному улучшению, результаты которого отмечены во всероссийском рейтинге эффективности деятельности РО Союза машиностроителей России.

Новикомбанк как опорный банк Госкорпорации Ростех и член ВРО активно вовлечен в вопросы регулирования развития реального сектора экономики, выдвигает инициативы по совершенствованию системы мер господдержки и повышению доступности финансирования, способствует изменению законодательства в интересах промышленности.

Спикер подчеркнул, что Банк оказывает максимальную всестороннюю поддержку высокотехнологичным предприятиям, в том числе расположенным на территории Воронежской области. В 2022 году банк совместно с акционером, Госкорпорацией Ростех, разработал и эффективно реализует за счет своей прибыли собственные преференциальные программы. Эффект от их использования для таких крупных воронежских предприятий, как АО ВЦКБ "Полюс", АО "Концерн "Созвездие", АО "Электросигнал", составил 83 млн рублей.

Особое внимание участники дискуссии уделили поддержке социальных инвестиций и благотворительным мероприятиям в регионе. При поддержке ВРО регулярно осуществляется привлечение перспективных специалистов в отрасль. В рамках социальной миссии Воронежское РО при участии Новикомбанка регулярно проводит такие мероприятия, как дни открытых дверей на предприятиях в рамках акции "Недели без турникетов", награждение победителей инженерной олимпиады школьников "Звезда", совместный с высокотехнологичной видеостудией Школы юных корреспондентов Юнармии конкурс "Я горжусь, что я…", и многие другие. В дальнейшем планируется расширять спектр акций, призванных пробудить интерес молодежи к инженерным и рабочим специальностям.

В развитие данного направления Воронежское региональное отделение СоюзМаш России и Новикомбанк подписали два трехсторонних соглашения с Департаментом социальной защиты Воронежской области и Департаментом образования Воронежской области, направленных на расширение сотрудничества.

В рамках расширенного заседания состоялась торжественная церемония награждения предприятий-членов Воронежского регионального отделения, продемонстрировавших высокие производственные показатели и принимавших активное участие в жизни Союза. Представители Новикомбанка и СоюзМаш России также отметили заслуги почетных доноров.