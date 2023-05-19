Компания "Авиационные интерьеры" вступила в программу "Развитие" Новикомбанка

Компания "Авиационные интерьеры" присоединилась к программе Новикомбанка "Развитие", задача которой — поощрение лучших работников. Сотрудники предприятия, достигшие значительных результатов в работе, получат особые условия обслуживания в опорном банке Госкорпорации Ростех. Соответствующее соглашение подписано в рамках деловой программы XIV Международного экономического форума "РОССИЯ — ИСЛАМСКИЙ МИР: KAZANFORUM".
Подписи под соглашением поставили заместитель Председателя Правления Новикомбанка Алексей Кузнецов и исполнительный директор ООО "Авиационные интерьеры" Кирилл Адашкин.
Программа "Развитие" разработана Новикомбанком совместно с Госкорпорацией Ростех и направлена на привлечение и удержание высококвалифицированных молодых специалистов в реальном секторе экономики, повышение мотивации лучших работников предприятий.
Банковские продукты и услуги на льготных условиях теперь смогут получать работники компании, проявившие себя в производстве или общественной деятельности, а также сотрудники, имеющие награды от предприятия. Участникам программы "Развитие" доступны льготные ставки по ипотеке, кредиты на образование или другие цели. В числе работников, которые могут претендовать на особые условия: победители корпоративных премий и производственных конкурсов, работники, имеющие трудовые награды и поощрения, высокопрофессиональные молодые специалисты, а также участники боевых действий и сотрудники, выполняющие работы, связанные с проведением военных операций.
"Квалифицированные специалисты — ключевой ресурс, именно люди создают основу конкурентоспособности любой организации. Поэтому Новикомбанк совместно с акционером постоянно расширяет спектр инструментов социальной поддержки работников высокотехнологичных предприятий за счет специальных финансовых продуктов. Мы рады, что теперь работники одной из ведущих и динамично развивающихся компаний отрасли смогут оценить преимущества наших решений", — прокомментировал Алексей Кузнецов.
К настоящему времени уже более 100 предприятий присоединились к программе "Развитие". Более 1100 работников выбраны предприятиями для участия в программе, из них 600 сотрудников уже воспользовались специальными продуктами Новикомбанка на общую сумму порядка 1,5 млрд.
Последние комментарии
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении
сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны