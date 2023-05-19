Компания "Авиационные интерьеры" вступила в программу "Развитие" Новикомбанка

Компания "Авиационные интерьеры" присоединилась к программе Новикомбанка "Развитие", задача которой — поощрение лучших работников. Сотрудники предприятия, достигшие значительных результатов в работе, получат особые условия обслуживания в опорном банке Госкорпорации Ростех. Соответствующее соглашение подписано в рамках деловой программы XIV Международного экономического форума "РОССИЯ — ИСЛАМСКИЙ МИР: KAZANFORUM".

Подписи под соглашением поставили заместитель Председателя Правления Новикомбанка Алексей Кузнецов и исполнительный директор ООО "Авиационные интерьеры" Кирилл Адашкин.

Программа "Развитие" разработана Новикомбанком совместно с Госкорпорацией Ростех и направлена на привлечение и удержание высококвалифицированных молодых специалистов в реальном секторе экономики, повышение мотивации лучших работников предприятий.

Банковские продукты и услуги на льготных условиях теперь смогут получать работники компании, проявившие себя в производстве или общественной деятельности, а также сотрудники, имеющие награды от предприятия. Участникам программы "Развитие" доступны льготные ставки по ипотеке, кредиты на образование или другие цели. В числе работников, которые могут претендовать на особые условия: победители корпоративных премий и производственных конкурсов, работники, имеющие трудовые награды и поощрения, высокопрофессиональные молодые специалисты, а также участники боевых действий и сотрудники, выполняющие работы, связанные с проведением военных операций.

"Квалифицированные специалисты — ключевой ресурс, именно люди создают основу конкурентоспособности любой организации. Поэтому Новикомбанк совместно с акционером постоянно расширяет спектр инструментов социальной поддержки работников высокотехнологичных предприятий за счет специальных финансовых продуктов. Мы рады, что теперь работники одной из ведущих и динамично развивающихся компаний отрасли смогут оценить преимущества наших решений", — прокомментировал Алексей Кузнецов.

К настоящему времени уже более 100 предприятий присоединились к программе "Развитие". Более 1100 работников выбраны предприятиями для участия в программе, из них 600 сотрудников уже воспользовались специальными продуктами Новикомбанка на общую сумму порядка 1,5 млрд.