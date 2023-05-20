Новикомбанк и "КАМА" заключили соглашение об организации финансирования индустриализации электромобиля АТОМ

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, поддержит проект по разработке и созданию производства инновационных отечественных электромобилей АТОМ. Соглашение об организации финансирования подписали заместитель председателя правления Новикомбанка Алексей Кузнецов и генеральный директор автомобильной компании "КАМА" Игорь Поваразднюк в рамках Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum".

По условиям соглашения Новикомбанк примет участие в организации финансирования для "КАМЫ" на общую сумму в размере 10 млрд рублей. Средства будут направлены на развитие проекта по разработке и созданию производства инновационных отечественных электромобилей АТОМ с собственным программным обеспечением.

АТОМ станет первым электромобилем, созданным с нуля в России, а также первым массовым отечественным автомобилем, на борту которого стоит высокотехнологичное программное обеспечение.

Функциональный образец электромобиля АТОМ и дизайн решения будущего продукта команда бренда представила на Международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum".

"Производство умного отечественного электромобиля — очень перспективное направление и отвечает всем актуальным трендам. Прежде всего, это курс на импортозамещение и создание конкурентной отечественной продукции. Новикомбанк поддерживает наукоемкие проекты, направленные на достижение технологической независимости страны. Поэтому мы намерены принять участие в организации финансирования производства электромобиля на российской автомобильной платформе, с отечественным программным обеспечением, которое станет не просто средством передвижения, а своего рода умным девайсом, благодаря высокому уровню цифровизации", — отметил заместитель председателя правления Новикомбанка Алексей Кузнецов.

Старт серийного производства электромобилей АТОМ запланирован на 2025 год. В настоящее время команда проекта приступила к подготовке производственной площадки и изготовлению оснастки для серийной сборки электромобилей АТОМ.

"За 1,5 года мы преодолели путь из мечты нескольких основателей до большого технологического проекта. Мы не стоим на месте и активно приближаемся к индустриализации проекта. Подписание соглашения с таким надежным промышленным финансовым партнером, как Новикомбанк, имеющим экспертизу и опыт в поддержке высокотехнологичных проектов, стало очередным важным шагом на пути к индустриализации электромобилей АТОМ", — сообщил генеральный директор АО "КАМА" Игорь Поваразднюк.