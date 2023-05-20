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Новикомбанк на системной основе оказывает содействие социальным проектам в Воронеже

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк совместно с Воронежским РО СоюзМаш примут активное участие в реализации приоритетных для Воронежской области социальных программ. В развитие уже оказываемой поддержки волонтерского и донорского движения региона и работе с молодежью особое внимание будет уделено вопросам содействия отдельным категориям жителей области.

На полях Воронежского промышленного форума Новикомбанк заключил трехстороннее соглашение о сотрудничестве в решении социальных вопросов с Департаментом социальной защиты Воронежской области и Воронежским РО СоюзМаш России. Цель сотрудничества — организация совместных благотворительных акций, конференций, совещаний, лекций, конкурсов, выставок и других мероприятий. Новикомбанк будет оказывать адресную помощь по программе "Крупинка добра" Воронежской областной благотворительной общественной организации "Общие дети" для поддержки малоимущих семей, многодетных семей, семей с детьми-инвалидами Воронежской области, а также поддерживать ветеранов труда организаций Воронежской области, в том числе с привлечением профсоюзов предприятий.

"Новикомбанк как опорный банк Госкорпорации Ростех сосредоточен не только на финансировании промышленных проектов, но и осуществляет социальные инвестиции. Банк поддерживает важные проекты Воронежской области по развитию человеческого капитала, которые созвучны нашим принципам социальной ответственности", — отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Банк традиционно уделяет большое внимание благотворительным проектам в регионе. Совместно с Воронежским региональным отделением СоюзМаш России Новикомбанк реализовал проект Русфонда. Стороны передали современное медицинское физиотерапевтическое оборудование для областной детской клинической больницы № 2 и укомплектовали новыми приборами реанимобиль для областной детской клинической больницы № 1. Сотрудники Новикомбанка на регулярной основе принимают участие в донорском движении.

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