В Новокуйбышевске нашли 10-летнюю девочка

Сотрудники полиции нашли девочку 20 мая, около 14:30 на пляже озера Сакулино в Новокуйбышевске, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области..

Ранее сообщалось о пропаже 10-летней жительницы Новокуйбышевска, которая вечером 18 мая ушла из дома и не вернулась.

Для розыска несовершеннолетней по тревоге был поднят личный состав территориального органа внутренних дел.

Оперативники доставили ребенка в территориальный орган внутренних дел. В настоящее время девочка передана законному представителю, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. По данным сотрудников полиции, в отношении несовершеннолетней противоправных действий не совершалось.

Полиция благодарит за помощь волонтеров поискового отряда "ЛизаАлерт" Самарской области, внештатных сотрудников полиции и всех, кто принял участие в поисковых мероприятиях.

В ходе дальнейшей проверки по факту ухода подростка будет дана оценка действиям родителей и образовательной организации.