В Новокуйбышевске нашли 10-летнюю девочка

Сотрудники полиции нашли девочку 20 мая, около 14:30 на пляже озера Сакулино в Новокуйбышевске, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области..
Ранее сообщалось о пропаже 10-летней жительницы Новокуйбышевска, которая вечером 18 мая ушла из дома и не вернулась.
Для розыска несовершеннолетней по тревоге был поднят личный состав территориального органа внутренних дел.
Оперативники доставили ребенка в территориальный орган внутренних дел. В настоящее время девочка передана законному представителю, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. По данным сотрудников полиции, в отношении несовершеннолетней противоправных действий не совершалось.
Полиция благодарит за помощь волонтеров поискового отряда "ЛизаАлерт" Самарской области, внештатных сотрудников полиции и всех, кто принял участие в поисковых мероприятиях.
В ходе дальнейшей проверки по факту ухода подростка будет дана оценка действиям родителей и образовательной организации.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!