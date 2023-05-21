В Самаре стартовала акция по очистке берегов "Марафон рек"

В субботу, 20 мая, в Самаре дали старт федеральной акции по очистке берегов "Марафон рек" — масштабной инициативе, реализуемой в поддержку национального проекта "Экология". Самара стала одним из первых городов "Марафона рек" наряду с Нижним Новгородом и Ярославлем. С 20 мая по 4 июня федеральная акция пройдет более чем в 20 регионах страны.

Центральной площадкой акции в Самаре стал участок от 3-й просеки до Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького. В экологическом празднике мог принять участие любой желающий: весь необходимый инвентарь для экологической уборки участникам выдали на месте.

"Основная цель федеральной акции "Марафон рек" — не количественный показатель в части сбора отходов, а создание комфортных условий проживания граждан и вовлечение населения в экологическую повестку. Важно и то, что, поучаствовав в такой акции, ни один человек больше никогда не оставит мусор после пребывания на природе. Главное — чтобы в душе была экологическая идея", — прокомментировал руководитель управления региональной экологической политики министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Андрей Ардаков.

Участников акции в день страта приветствовала также заместитель руководителя управления охраны окружающей среды департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Татьяна Ибрагимова.

"Мы очень рады тому, что откликнулись столько неравнодушных горожан. Они понимают, что экологическое состояние территорий и сохранение природных ресурсов — значимые составляющие нашей повседневной жизни", — подчеркнула спикер.

Участники не только провели уборку прибрежной территории, но и приняли участие в масштабной просветительской программе — экологических квестах, мастер-классах и викторинах.

К мероприятию присоединились именитые спортсмены: трехкратная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Ксения Полякова, мастера спорта по фехтованию, серебряные призеры Олимпиады в Токио Антон и Кирилл Бородачевы. Вместе с ними в проекте приняли участие корпоративные волонтеры — сотрудники "Росбанка" и "Газпром Трансгаз Самара". Самые активные участники акции получил памятные призы и подарки.

За один первый день участники акции в трех городах — Самаре, Ярославле, Нижнем Новгороде — собрали свыше 6 тонн отходов (семь бункеров по восемь кубов). Больше половины — вторсырье (металл, пластик, стекло), которое региональные операторы отправят на переработку. В Нижнем Новгороде участники акции собрали восьмикубовый бункер шин (более 60 штук). Шины относятся к опасным отходам, которые могут разлагаться до 130 лет. Все собранные отходы переданы на переработку и утилизацию.

"Марафон рек" нацпроекта "Экология" продлится до 4 июня. Своего рода эстафета будет передаваться из региона в регион и охватит всю страну от Калининграда до Сахалина. Организатор акции АНО "Национальные приоритеты" при поддержке Минприроды России.