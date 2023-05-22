Театр "СамАрт" посетит с гастролями Минск

Театр "СамАрт" едет в Минск в мае 2023 года: гастроли самарцев пройдут на площадке Белорусского Молодежного театра. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Самарский ТЮЗ везет в Беларусь музыкальную комедию Георгия Цхвирава "Ханума" (25 мая), мюзикл для детей в постановке Павла Маркелова "Храбрый заяц" (26 мая) и пластические ассоциации режиссеров Татьяны Наумовой и Павла Самохвалова "Маугли" (27 мая).

"Я хочу пожелать коллективу театра удачных гастролей. "СамАрт" — любимый театр многих самарцев, надеюсь, в Минске их тоже ждет успех и интерес зрителей. Мне кажется, это прекрасная возможность показать свое творчество, найти общий язык с новой публикой", — отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Это ответные гастроли самарцев в Минске. Весной 2022 г. на сцене театра "СамАрт" прошли гастроли Белорусского государственного молодежного театра.

Гастроли проходят в рамках соглашения правительства республики Беларусь и правительства Самарской области о сотрудничестве в гуманитарной сфере.