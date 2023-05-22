Театр "СамАрт" посетит с гастролями Минск

Театр "СамАрт" едет в Минск в мае 2023 года: гастроли самарцев пройдут на площадке Белорусского Молодежного театра. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.
Самарский ТЮЗ везет в Беларусь музыкальную комедию Георгия Цхвирава "Ханума" (25 мая), мюзикл для детей в постановке Павла Маркелова "Храбрый заяц" (26 мая) и пластические ассоциации режиссеров Татьяны Наумовой и Павла Самохвалова "Маугли" (27 мая).
"Я хочу пожелать коллективу театра удачных гастролей. "СамАрт" — любимый театр многих самарцев, надеюсь, в Минске их тоже ждет успех и интерес зрителей. Мне кажется, это прекрасная возможность показать свое творчество, найти общий язык с новой публикой", — отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.
Это ответные гастроли самарцев в Минске. Весной 2022 г. на сцене театра "СамАрт" прошли гастроли Белорусского государственного молодежного театра.
Гастроли проходят в рамках соглашения правительства республики Беларусь и правительства Самарской области о сотрудничестве в гуманитарной сфере.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.