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Россияне потратят на обновление дачи в этом сезоне от 20 до 100 тыс. рублей

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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70% россиян планируют обновить дачу или прилегающий к ней участок в этом сезоне. На эти цели 35% из них намерены потратить от 20 000 до 50 000 рублей; еще 30% — от 50 000 до 100 000 рублей; а 22% хотят уложиться в сумму до 20 000 рублей. Оставшиеся 13% готовы потратить на обновление дачи более 100 000 рублей. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного СК "Росгосстрах" и банком "Открытие" к началу дачного сезона.

Россияне рассказали, что именно планируют обновить на даче в этом сезоне:

  • построить беседку или веранду — 40%;
  • отремонтировать дом — 21%;
  • купить новую бытовую технику — 20%;
  • облагородить территорию — 15%;
  • купить новую мебель — 14%;
  • поставить забор — 13%.

Защищать дачное имущество от краж 23% россиян планируют с помощью установки камер видеонаблюдения, которые смогут отпугнуть злоумышленников. Каждый пятый установил на окна решетки, а 19% подключили сигнализацию. Еще 15% дачников надеются на то, что от краж их убережет сторожевая собака. При этом 37% опрошенных пока никак не защищают свою дачу. Застрахована дача только у 28% россиян, еще 12% только собираются приобрести страховку.

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