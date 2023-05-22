Россияне потратят на обновление дачи в этом сезоне от 20 до 100 тыс. рублей

70% россиян планируют обновить дачу или прилегающий к ней участок в этом сезоне. На эти цели 35% из них намерены потратить от 20 000 до 50 000 рублей; еще 30% — от 50 000 до 100 000 рублей; а 22% хотят уложиться в сумму до 20 000 рублей. Оставшиеся 13% готовы потратить на обновление дачи более 100 000 рублей. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного СК "Росгосстрах" и банком "Открытие" к началу дачного сезона.
Россияне рассказали, что именно планируют обновить на даче в этом сезоне:
- построить беседку или веранду — 40%;
- отремонтировать дом — 21%;
- купить новую бытовую технику — 20%;
- облагородить территорию — 15%;
- купить новую мебель — 14%;
- поставить забор — 13%.
Защищать дачное имущество от краж 23% россиян планируют с помощью установки камер видеонаблюдения, которые смогут отпугнуть злоумышленников. Каждый пятый установил на окна решетки, а 19% подключили сигнализацию. Еще 15% дачников надеются на то, что от краж их убережет сторожевая собака. При этом 37% опрошенных пока никак не защищают свою дачу. Застрахована дача только у 28% россиян, еще 12% только собираются приобрести страховку.
Последние комментарии
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении
сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны