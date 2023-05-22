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Экология Общество

Жители Самарской области могут решить, каким будет Природный парк "Мастрюки"

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жителям Самарской области предлагают повлиять на то, каким будет Природный парк "Мастрюки".

"Мастрюковские озера и Фестивальная поляна - любимейшие места отдыха жителей Самары и Тольятти. Мы посещаем фестивали, отдыхаем в тишине, рыбачим, катаемся на велосипедах, ставим лагеря на волжских пляжах и даже зимой приезжаем погулять.

Здесь поют птицы, шелестят деревья, в озерах плещется рыба, а бобры строят плотины. В ближайшие годы это место будет развиваться как природный парк, и мы очень хотим, чтобы вы рассказали нам, каким именно оно должно быть!" - приглашают организаторы проекта.

Оставить свое мнение можно, заполнив анкету. Это займет пять минут, но именно эти пять минут повлияют на будущее парка.

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