"ВТБ Факторинг" требует почти 600 млн руб. с конкурсного управляющего "Алева"

Один из крупных кредиторов АО "Алев" - ООО "ВТБ Факторинг" - взыскивает с конкурсного управляющего 598,4 млн руб. убытков, следует из заявления истца.

О каких убытках идет речь, неизвестно. В "ВТБ Факторинг" на запрос Волга Ньюс не ответили. Конкурсный управляющий Андрей Фролов пояснил, что претензии связаны с некомпетентностью. По его мнению, они необоснованны и вызваны некомпетентностью самих сотрудников компании.

Помимо суммы взыскания, истец потребовал расшифровку сделки на 213 млн руб., по которой в 2018 г. был "создан резерв по сомнительным долгам АО "Алев" с указанием объема мероприятий, проведенных конкурсным управляющим по такой сделке (сделкам)". Напомним, в том же году ликвидатор "Алева" Иван Кочкуров сдал имущество в аренду ООО "Молочные продукты "Русагро", заключив с этой компанией несколько договоров. Кредитор "Россельхозбанк" не смог оспорить в суде эту сделку. Конкурсный управляющий же не нашел оснований для оспаривания договоров, связанных с арендой.

Кроме того, "ВТБ Факторинг" запросил информацию о банковских операциях, за осуществление которых должник платил с назначением платежа "Ком-я за внеш. переводы в валюте РФ на сч. ФЛ", с указанием получателя и оснований внешних переводов.



Также возникли вопросы по поводу уменьшения платежей ООО "Молочные продукты "Русагро" по лицензионному договору на использование товарных знаков "Алева".



По словам Фролова, "ВТБ Факторинг" не обращался за информацией в досудебном порядке.

Ранее "ВТБ Факторинг" и "Россельхозбанк" пытались привлечь к субсидиарной ответственности ООО "Молочные продукты "Русагро", ООО "ГК "Русагро" и Ивана Кочкурова и Татьяну Иншакову, которые участвовали в ликвидации "Алева". По мнению заявителей, вышеописанные события обеспечили "Русагро" контроль над процедурой использования залогового имущества. Суд в требовании банков отказал.

