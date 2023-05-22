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Новикомбанк принял участие в конференции "Промышленные взрывчатые вещества: состояние, перспективы разработки и применения"

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, выступил официальным спонсором научно-технической конференции "Промышленные взрывчатые вещества: состояние, перспективы разработки и применения". Одним из спикеров мероприятия стала старший вице-президент Новикомбанка Светлана Фадеева, которая представила доклад о мерах государственной поддержки промышленных предприятий, доступных клиентам Новикомбанка.

Конференция "Промышленные взрывчатые вещества" — одна из крупнейших площадок для обсуждения наиболее актуальных аспектов развития отечественных веществ специального назначения. Организатором конференции выступил АО "ГосНИИ "Кристалл" — многопрофильная организация, которая уже 70 лет решает задачи создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов.

В рамках конференции представители крупнейших корпораций, профильных ассоциаций и органов государственной власти определили стратегии развития промышленных взрывчатых веществ в России. Кроме того, особый интерес вызывало обсуждение механизмов господдержки промышленности, которые успешно могут использоваться при кредитовании предприятий спецхимии.

Светлана Фадеева рассказала о том, как Новикомбанк, отмечающий в этом году свое 30-летие, помогает промышленности оптимизировать экономику проекта за счет сочетания различных мер государственной поддержки. Банк участвует во всех ключевых программах льготного кредитования, в том числе в программах, которые Правительство оперативно запустило в 2022–2023 годах, финансирует проекты цифровой трансформации и экспорта высокотехнологичной продукции и является участником программы "Промышленная ипотека", благодаря которой предприятия могут получить финансирование на приобретение и расширение и модернизацию производственных площадей и т. д.

Банк также применяет собственные меры, разработанные для поддержки предприятий, реализующих проекты, направленные на достижение технологического суверенитета страны.

В своем выступлении Светлана Фадеева рассказала о том, что благодаря финансовым решениям со стороны Новикомбанка предприятия успешно и в срок выполняют поставленные перед ними задачи. "Мы надеемся, что механизмы господдержки, о которых мы сегодня говорили, помогут нашим клиентам масштабировать свое производство и реализовать стратегические задачи", — отметила старший вице-президент.

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