Новикомбанк и Воронежский СоюзМаш наградили победителей инженерной олимпиады

Награждение победителей и призеров школьной многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда" состоялось в ведущих вузах Воронежа. В чествовании одаренных школьников приняли участие представители Воронежского регионального отделения (ВРО) Союза машиностроителей России и Новикомбанка.

"Звезда" — главная инженерная школьная олимпиада страны, которая проводится под патронажем СоюзМаш России. Ее основная цель — развитие и стимулирование интереса у подрастающего поколения к научно-исследовательской деятельности и мотивации к поступлению на инженерные специальности. Совместно с Воронежским отделением СоюзМаш России Новикомбанк поддерживает программы профориентации для молодежи и содействует популяризации инженерно-технического образования в регионе.

Выпускники школ, показавшие лучшие результаты в олимпиаде, имеют возможность поступить в ведущие вузы региона без вступительных экзаменов или получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. Победителей и призеров олимпиады поздравили председатель Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Анатолий Кузнецов и заместитель управляющего Дополнительного офиса Новикомбанка в г. Воронеже Илья Лазукин. В своем выступлении Анатолий Кузнецов подчеркнул важность таких интеллектуальных состязаний — они помогают выявлять наиболее способных школьников, которые составят будущую инженерную элиту страны.

"Развитая экономика и технологическая промышленность невозможна без специалистов с передовыми инженерными навыками. Этот масштабный конкурс призван взрастить кадры нового поколения, профессионализм которых выведет производственную базу страны на качественно новый уровень. Мы ждем, что победившие в конкурсе ребята в качестве дальнейшей учебы выберут наши ведущие вузы области — ВГУ и ВГТУ — для того, чтобы поднимать промышленность региона", — отметил Анатолий Кузнецов.

Награждение прошло на площадках ведущих воронежских вузов: в Воронежском государственном университете и Воронежском государственном техническом университете. В ходе мероприятия школьникам были вручены сертификаты, дипломы и памятные подарки от Новикомбанка и Воронежского регионального отделения СоюзМаш.

"Совместно с Союзом машиностроителей России Новикомбанк принимает активное участие в программах подготовки молодых специалистов. Проведение "Звезды" и подобных олимпиад не только повышает престиж инженерных специальностей, но и служит важным инструментом профориентации для талантливых молодых людей, которые могут получить высококлассное техническое образование и сделать карьеру", — прокомментировал заместитель управляющего Дополнительного офиса Новикомбанка в г. Воронеже Илья Лазукин.

Воронежское региональное отделение СоюзМаш проводит дни открытых дверей в рамках Всероссийской акции "Неделя без турникетов", формирует делегации молодых специалистов области для участия в Международном молодежном промышленном форуме "Инженеры будущего", сотрудничает с движением "Юнармия" в Воронежской области.

Новикомбанк по традиции поддерживает инициативы Союза машиностроителей России, направленные на проведение образовательных и профориентационных мероприятий в рамках реализации молодежной политики Союза.