Банковские сервисы помогают совершить путешествие на другой континент

Одна из россиянок с помощью банковского сервиса для обмена и накоплений бонусами между близкими людьми совершила путешествие в Нью-Йорк.

В России продукты и услуги в рамках семейного банкинга стали появляться недавно. В 2018 году вступила в силу поправка к закону, которая разрешила открывать общие счета, а не просто выпускать дополнительные карты к одному счету. Предложений на банковском рынке не так много.

Такие сервисы предлагают в банке ВТБ, Райффайзенбанке и банке "Открытие", клиентка которого и совершила перелет через Атлантику. Для этого, получив двумя переводами 126 тыс. бонусов в рамках своей финансовой "семьи", она добавила свои 50 тыс. бонусов, воспользовавшись 20% скидкой при покупке билета в специальном разделе интернет-сайта банка "Открытие".

Два авиабилета Москва-Нью-Йорк-Москва, таким образом, обошлись в 176 тыс. рублей. На данный момент это самая крупная покупка, которую члены финансовой "семьи" оплатили бонусами.