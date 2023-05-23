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ВТБ выяснил, кто чаще оформляет автокредиты

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ проанализировал статистику по автокредитам, оформленным за последние три года. По данным банка, в основном на покупку транспортных средств занимают мужчины: по итогам апреля на них пришлось примерно 64% выданных кредитов. При этом растет доля заемщиков-женщин: если в начале 2020 года за финансированием обращались около 32% таких клиентов, то в апреле текущего — почти 36%.

Из статистики ВТБ следует, что клиенты оформляют автокредиты в среднем в 41,5 года. Причем возраст автозаемщиков стабилен как минимум с 2020 года. По объективным причинам основным спросом сейчас пользуются машины с пробегом — с такими авто ВТБ в апреле проводил около 65% сделок. Для сравнения, в аналогичный период 2020 и 2021 годов структура спроса была прямо противоположной: около 70% кредитов клиенты оформляли на новые т/с, а еще порядка 30% — на машины с пробегом.

Средний размер одного автокредита по итогам апреля 2023 года составил около 1,2 млн рублей. За год он увеличился примерно на 109 тысяч. Наибольший показатель фиксируется в сегменте новых машин — более 1,4 млн рублей.

На фоне увеличившейся стоимости автомобилей сократился уровень первого взноса и вырос срок кредита. Так, по итогам апреля текущего года клиенты направляли на покупку в среднем 35% собственных средств, тогда как предыдущие три года — около 40%. Срок кредита с апреля 2020 года увеличился примерно на 1 год — до 5,3 лет.

С точки зрения марок заемщики, приобретающие машины с пробегом, чаще отдают предпочтение Kia (14% от общего количества сделок), Huinday (20,5%) и Lada (9%). Среди новых авто лидируют Lada (42%), Omoda (15,6%) и Haval (6,6%).

"В текущих условиях автокредиты — один из основных финансовых инструментов, позволяющих клиентам оперативно приобрести транспортное средство. За последние несколько лет этот продукт превратился в простой и удобный способ покупки машины: сегодня от подачи заявки до получения решения банка проходит буквально несколько минут, а получить деньги можно полностью дистанционно. На фоне интереса к т/с с пробегом набирают популярность автокредиты наличными. Ключевое преимущество продукта — получение средств без первого взноса и по низкой ставке за счет оформления машины в залог в течение двух месяцев после сделки. По нашей оценке, в 2023 году только в ВТБ выдачи автокредитов наличными могут достичь 40 млрд рублей", — прокомментировал начальник управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников.

Ранее ВТБ спрогнозировал новый рекорд на рынке автокредитования России. По оценке банка, в 2023 году выдачи автокредитов превысят 1,1 трлн рублей, что на 4% превысит результат 2021 г. и боле чем на 60% — 2022 г. Факторами роста рынка станут наращивание и расширение линейки транспортных средств отечественного автопрома, увеличение поставок новых машин с азиатского рынка, а также развитие параллельного импорта.

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