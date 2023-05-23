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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ продал недостроенный завод кузовов для Chevrolet Niva

ТОЛЬЯТТИ. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Компания выходцев из группы "ЭФКО" приобрела у АвтоВАЗа недостроенный завод "Джей Ви Системз" в ОЭЗ "Тольятти" по выпуску кузовов для Chevrolet Niva нового поколения, проект производства которой был свернут с уходом из РФ американского General Motors, пишет interfax.ru.

По данным ЕГРЮЛ, в конце апреля контроль над 100% долей ООО "Джей Ви Системз" получило ООО "Тольятти Инвест" с уставным капиталом в 10 тыс. руб., зарегистрированное в Тольятти 24 марта.

Совладельцами компании-покупателя являются Илья Пронин (90%) и Ольга Гудкова (10%). Пронин возглавляет учрежденный группой "ЭФКО" научно-образовательный центр "Бирюч", расположенный в Белгородской области, а также являлся единоличным владельцем ЗАО "ИЦ "Бирюч", которое с конца марта ликвидируется. Гудкова до 2019 г. была совладельцем 40% долей ООО "Евдаково" — масложирового комбината "ЭФКО" в Воронежской области.

Недостроенный завод по сварке автомобильных кузовов для обновленной Chevrolet Niva ранее принадлежал совместному предприятию GM-АвтоВАЗ (ЗАО "Джи Эм-АвтоВАЗ"), которое выпускало внедорожник этой модели с 2002 года. АвтоВАЗ в конце 2019 г. выкупил у GM 50% акций СП, консолидировав его и переименовав в АО "Лада Запад Тольятти", которое позже было реорганизовано через присоединение к АО "АвтоВАЗ". Производство бывшей Niva Chevrolet к осени 2021 г. было перенесено с мощностей бывшего СП на основную площадку АвтоВАЗа, который параллельно стал собственником недостроенного предприятия.

Строительство завода "Джей Ви Системз" общей площадью 200 тыс. кв. м и мощностью 120 тыс. кузовов в год в ОЭЗ "Тольятти" началось в 2013 году. Сумма инвестиций в проект оценивалась в $209 млн. В 2015 г. строительство приостановилось на фоне введения в отношении РФ санкций и сворачивания концерном GM производства автомобилей в стране. Весной 2015 г. заказчик в лице "Джей Ви Системз" уведомил генподрядчика "Автозаводстрой" (ныне — "Промышленное строительство") о расторжении договора. Подрядчик, со своей стороны, тогда заявлял, что недополучил 2 млрд руб. оплаты выполненных работ.

В пресс-службе АвтоВАЗа сделку по продаже завода "Джей Ви Системз" не комментируют. Комментарий группы "ЭФКО" изданию получить не удалось.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

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