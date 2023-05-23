АвтоВАЗ продал недостроенный завод кузовов для Chevrolet Niva

Компания выходцев из группы "ЭФКО" приобрела у АвтоВАЗа недостроенный завод "Джей Ви Системз" в ОЭЗ "Тольятти" по выпуску кузовов для Chevrolet Niva нового поколения, проект производства которой был свернут с уходом из РФ американского General Motors, пишет interfax.ru.

По данным ЕГРЮЛ, в конце апреля контроль над 100% долей ООО "Джей Ви Системз" получило ООО "Тольятти Инвест" с уставным капиталом в 10 тыс. руб., зарегистрированное в Тольятти 24 марта.

Совладельцами компании-покупателя являются Илья Пронин (90%) и Ольга Гудкова (10%). Пронин возглавляет учрежденный группой "ЭФКО" научно-образовательный центр "Бирюч", расположенный в Белгородской области, а также являлся единоличным владельцем ЗАО "ИЦ "Бирюч", которое с конца марта ликвидируется. Гудкова до 2019 г. была совладельцем 40% долей ООО "Евдаково" — масложирового комбината "ЭФКО" в Воронежской области.

Недостроенный завод по сварке автомобильных кузовов для обновленной Chevrolet Niva ранее принадлежал совместному предприятию GM-АвтоВАЗ (ЗАО "Джи Эм-АвтоВАЗ"), которое выпускало внедорожник этой модели с 2002 года. АвтоВАЗ в конце 2019 г. выкупил у GM 50% акций СП, консолидировав его и переименовав в АО "Лада Запад Тольятти", которое позже было реорганизовано через присоединение к АО "АвтоВАЗ". Производство бывшей Niva Chevrolet к осени 2021 г. было перенесено с мощностей бывшего СП на основную площадку АвтоВАЗа, который параллельно стал собственником недостроенного предприятия.

Строительство завода "Джей Ви Системз" общей площадью 200 тыс. кв. м и мощностью 120 тыс. кузовов в год в ОЭЗ "Тольятти" началось в 2013 году. Сумма инвестиций в проект оценивалась в $209 млн. В 2015 г. строительство приостановилось на фоне введения в отношении РФ санкций и сворачивания концерном GM производства автомобилей в стране. Весной 2015 г. заказчик в лице "Джей Ви Системз" уведомил генподрядчика "Автозаводстрой" (ныне — "Промышленное строительство") о расторжении договора. Подрядчик, со своей стороны, тогда заявлял, что недополучил 2 млрд руб. оплаты выполненных работ.

В пресс-службе АвтоВАЗа сделку по продаже завода "Джей Ви Системз" не комментируют. Комментарий группы "ЭФКО" изданию получить не удалось.