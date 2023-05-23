ВТБ и Финансовый университет открыли весеннюю школу по финансам и кредиту

22 мая в Москве состоялось открытие весенней школы банка ВТБ и Финансового университета при Правительстве РФ — "Финансы. Создаем будущее вместе". В этом сезоне она объединила 99 студентов из 32 регионов России и 49 вузов. Мероприятие организовано в рамках олимпиады "Я — профессионал" — одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей". Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

С 22 по 24 мая эксперты банка ВТБ и Финансового университета проведут для участников насыщенную образовательную программу с профильными лекциями и мастер-классами, а также кейс-чемпионат. Студенты смогут погрузиться в финансовую сферу, развить профессиональные навыки и создать свой бизнес-проект в команде. Участники также смогут узнать о карьерных перспективах в банке, ценностях и культуре ВТБ.

На тематических мастер-классах студенты познакомятся с ключевыми направлениями бизнеса ВТБ. В рамках кейс-чемпионата они объединятся в команды для создания бизнес-проекта и защитят его перед экспертным жюри. В решении бизнес-кейса участникам помогут консультации с ведущими сотрудниками банка и университета.

"Школы ВТБ ежегодно объединяют лучших участников олимпиады со всей России — в этом сезоне мы получили более 450 заявок на участие в проекте. Весенние школы — это возможность для студентов узнать о последних тенденциях в финансовой сфере, которая постоянно развивается и меняется, познакомиться с командой банка и талантливыми сверстниками со всей страны. Мы стремимся не просто рассказать ребятам о ВТБ и поделиться своим опытом, но и помочь им раскрыть свой потенциал. Мы верим, что инвестирование в развитие молодежи — это вклад в будущее банка и всей отрасли в целом", — отметил руководитель департамента по работе с персоналом — старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков.

"Олимпиада "Я — профессионал" создает бесшовную и масштабную систему карьерной навигации студентов. Весенняя школа банка ВТБ и Финансового университета по направлению "Финансы и кредит" — значимое событие как для образовательной, так и для профессиональной среды. Здесь студенты — участники олимпиады "Я — профессионал" получают шанс познакомиться с одним из ключевых работодателей страны и стать частью уникального профессионального сообщества. Сегодня на площадке присутствуют 99 участников из 32 регионов страны. Такая обширная география поможет завести полезные контакты, которые пригодятся при выстраивании будущей карьерной траектории", — отметила директор Ассоциации организаторов студенческих олимпиад "Я — профессионал" Валерия Касамара.

Банк ВТБ является одним из главных партнеров-организаторов олимпиады "Я — профессионал". Образовательные школы по направлениям "Финансы и кредит" и "Бизнес-информатика" проводятся для участников олимпиады ежегодно. За это время в сезонных школах ВТБ приняли участие более 1000 студентов из более чем 50 регионов РФ.