ВТБ и Финансовый университет открыли весеннюю школу по финансам и кредиту

22 мая в Москве состоялось открытие весенней школы банка ВТБ и Финансового университета при Правительстве РФ — "Финансы. Создаем будущее вместе". В этом сезоне она объединила 99 студентов из 32 регионов России и 49 вузов. Мероприятие организовано в рамках олимпиады "Я — профессионал" — одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей". Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
С 22 по 24 мая эксперты банка ВТБ и Финансового университета проведут для участников насыщенную образовательную программу с профильными лекциями и мастер-классами, а также кейс-чемпионат. Студенты смогут погрузиться в финансовую сферу, развить профессиональные навыки и создать свой бизнес-проект в команде. Участники также смогут узнать о карьерных перспективах в банке, ценностях и культуре ВТБ.
На тематических мастер-классах студенты познакомятся с ключевыми направлениями бизнеса ВТБ. В рамках кейс-чемпионата они объединятся в команды для создания бизнес-проекта и защитят его перед экспертным жюри. В решении бизнес-кейса участникам помогут консультации с ведущими сотрудниками банка и университета.
"Школы ВТБ ежегодно объединяют лучших участников олимпиады со всей России — в этом сезоне мы получили более 450 заявок на участие в проекте. Весенние школы — это возможность для студентов узнать о последних тенденциях в финансовой сфере, которая постоянно развивается и меняется, познакомиться с командой банка и талантливыми сверстниками со всей страны. Мы стремимся не просто рассказать ребятам о ВТБ и поделиться своим опытом, но и помочь им раскрыть свой потенциал. Мы верим, что инвестирование в развитие молодежи — это вклад в будущее банка и всей отрасли в целом", — отметил руководитель департамента по работе с персоналом — старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков.
"Олимпиада "Я — профессионал" создает бесшовную и масштабную систему карьерной навигации студентов. Весенняя школа банка ВТБ и Финансового университета по направлению "Финансы и кредит" — значимое событие как для образовательной, так и для профессиональной среды. Здесь студенты — участники олимпиады "Я — профессионал" получают шанс познакомиться с одним из ключевых работодателей страны и стать частью уникального профессионального сообщества. Сегодня на площадке присутствуют 99 участников из 32 регионов страны. Такая обширная география поможет завести полезные контакты, которые пригодятся при выстраивании будущей карьерной траектории", — отметила директор Ассоциации организаторов студенческих олимпиад "Я — профессионал" Валерия Касамара.
Банк ВТБ является одним из главных партнеров-организаторов олимпиады "Я — профессионал". Образовательные школы по направлениям "Финансы и кредит" и "Бизнес-информатика" проводятся для участников олимпиады ежегодно. За это время в сезонных школах ВТБ приняли участие более 1000 студентов из более чем 50 регионов РФ.
Последние комментарии
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении
сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны