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67% жителей ПФО положительно относятся к уходу из страны известных международных компаний

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уход известных иностранных компаний не повлиял на уровень жизни и качество потребления большинства жителей округа. При этом 42% жителей ПФО все же надеются на их возвращение. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие".

67% нейтрально или даже положительно относятся к уходу с российского рынка известных международных компаний (Apple, BMW, Chanel, McDonaldʼs и других). 39% потому, что Россия легко сможет заместить их товары и сервисы отечественными (в Южном Федеральном округе так считают 45%, на Дальнем Востоке 26%). Еще 28% — потому, что не пользовались товарами и сервисами этих компаний.

20% респондентов отнеслись к такому уходу отрицательно, потому что им будет не хватать их услуг и сервисов (в Москве и Московской области 28%, на Дальнем Востоке 10%). Еще 13% считают решение компаний покинуть Россию неоправданным.

55% жителей ПФО сообщили, что уход известных иностранных брендов из России никак не сказался на их уровне жизни и качестве потребления. 19% видят в этом положительные изменения. На Северном Кавказе такой ответ дали 26%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 25%, тогда как на Урале 10%, а в Сибири 11%. У 26% жителей Приволжья, в связи с уходом известных иностранных брендов из России, уровень жизни и качество потребления ухудшились (у 11% определенно да, у 15% скорее да). Чаще всего об этом говорили жители Московского региона (42%).

42% респондентов из ПФО хотели бы возвращения ушедших из России иностранных компаний и брендов в будущем (25% скорее да, 17% определенно да). Больше всего сторонников их возвращения в Москве и Московской области (54%), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (53%). Меньше всего — на Дальнем Востоке и в Сибири (по 34%).

Не хотят больше видеть в России ушедшие иностранные компании и бренды 33% (21% скорее нет, 12% определенно нет). 25% затруднились ответить на этот вопрос.

*Опрос проведен 11–18 мая среди 1000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет по репрезентативной выборке в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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