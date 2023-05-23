В Самаре запретят приставать к гражданам в общественных местах

В Самарской области введут ответственность за приставание к гражданам в общественных местах - таким образом власти намерены бороться с попрошайничеством и его негативными последствиями, зачастую носящими криминальный характер. Законопроект внесен на рассмотрение губернской думы в понедельник, 22 мая.

Под приставанием к гражданам в общественных местах следует понимать нарушение общественного порядка, выражающееся в навязчивых действиях гражданина, осуществляемых в отношении граждан против их воли.

К противоправным действиям относятся хватание за руки, за одежду, личные предметы, преграждение пути - в целях купли-продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, навязывания услуг, гадания и попрошайничества в общественных местах, говорится в проекте.

Нарушение повлечет за собой штраф от одной до двух тысяч рублей, при повторном нарушении - от четырех до пяти тысяч рублей.

В пояснительной записке к проекту говорится, что в Главное управление МВД РФ по Самарской области поступают многочисленные обращения граждан в отношении попрошаек, однако федеральным и областным законодательством юридическая ответственность за попрошайничество со стороны граждан совершеннолетнего возраста не установлена.

По мнению правоохранителей, на территории страны все еще сохраняется тенденция прошлых лет по организации попрошайничества в виде самостоятельной формы криминального бизнеса. Его внешнюю сторону составляет деятельность "профессиональных нищих", которые осуществляют свою "работу" в пользу иных лиц - организаторов, остающихся вне поля зрения правоохранительных органов. При этом организация попрошайничества нередко сопряжена с правонарушениями высокого уровня общественной опасности.

Указанной деятельностью занимаются организованные группы, в том числе с привлечением инвалидов и несовершеннолетних лиц (в целях навязывания водителям услуг по мойке автомобилей, выпрашивания в виде подаяния денег и др.), которые создают помехи на дорогах и реальную угрозу безопасности дорожного движения, жизни и здоровью самих инвалидов и несовершеннолетних лиц.

Рассматривать дела о правонарушениях будут административные комиссии муниципальных образований, а также должностные лица органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере обеспечения общественной безопасности.

При этом на практике предполагается активное участие органов внутренних дел (полиции) в работе по выявлению граждан, занимающихся навязчивым приставанием к гражданам в общественных местах (в том числе на объектах транспортной инфраструктуры), а также по формированию необходимой доказательной базы и проведению профилактических мероприятий.

Аналогичные законы уже действуют примерно в половине российских регионов: в Москве, в республиках Адыгея, Башкортостан, Крым, Мордовия, Татарстан, Хакасия, в Краснодарском, Красноярском, Приморском, Ставропольском краях, в Амурской, Белгородской, Кировской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской и Ярославской областях.

Напомним, законопроект об установлении административной ответственности за попрошайничество, гадание и приставание к прохожим планировалось внести в Самарскую губернскую думу еще в 2021 году. После чего проект неоднократно отправлялся на доработку, в частности, у депутатов вызвали сомнение такие квалифицирующие признаки правонарушения, как "навязывание услуг и товаров прохожим" и "демонстрация вещей и текстов", так как под наказание могли подпасть предприниматели, занимающиеся разносной торговлей.