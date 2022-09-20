В Самарской области попрошаек предлагают штрафовать на суммы от 1 тыс. до 5 тыс. рублей

Законопроект об установлении административной ответственности за попрошайничество, гадание и приставание к прохожим планируется внести в Самарскую губернскую думу в октябре этого года. Об этом стало известно во вторник, 20 сентября, на заседании общественной комиссии по изучению вопросов установления административной ответственности при комитете по законодательству, законности и правопорядку губдумы.

Напомним, с законодательной инициативой вышло ГУ МВД по Самарской области. Она обсуждалась в октябре прошлого года на заседании профильного комитета губернской думы. Правоохранители поясняли, что попрошайничество в стране является формой криминального бизнеса: "профессиональные" нищие "работают" для тех, кто остается вне поля зрения органов. При этом попрошайничество нередко сопряжено с правонарушениями высокого уровня общественной опасности.

В прошлом году депутаты решили доработать проект закона с учетом поступивших замечаний, после чего вынести его на обсуждение общественной комиссии по изучению вопросов установления административной ответственности.

20 сентября, обсуждая поступившие замечания и предложения, депутаты и представители правоохранительных органов отметили, что законопроект в новой версии предполагает установление запрета на занятие такой деятельности и ставит главной целью профилактику попрошайничества, а не сбор штрафов.

При этом по сравнению с первой версией законопроекта увеличена сумма штрафов - 1-2 тыс. руб. за первое нарушение и 4-5 тыс. руб. за повторное. Однако остается и такая мера воздействия, как предупреждение.

Также в измененном проекте предлагается привлекать к ответственности и за навязывание услуг и товаров прохожим.

Этот пункт вызвал сомнения у депутатов, предложивших внимательнее отнестись к квалификации таких действий, так как под наказание могут подпасть предприниматели, занимающиеся разносной торговлей. Также дискуссию вызвал квалифицирующий признак нарушения "демонстрация вещей и текстов".