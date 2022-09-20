В Самарской области попрошаек предлагают штрафовать на суммы от 1 тыс. до 5 тыс. рублей

Законопроект об установлении административной ответственности за попрошайничество, гадание и приставание к прохожим планируется внести в Самарскую губернскую думу в октябре этого года. Об этом стало известно во вторник, 20 сентября, на заседании общественной комиссии по изучению вопросов установления административной ответственности при комитете по законодательству, законности и правопорядку губдумы.
Напомним, с законодательной инициативой вышло ГУ МВД по Самарской области. Она обсуждалась в октябре прошлого года на заседании профильного комитета губернской думы. Правоохранители поясняли, что попрошайничество в стране является формой криминального бизнеса: "профессиональные" нищие "работают" для тех, кто остается вне поля зрения органов. При этом попрошайничество нередко сопряжено с правонарушениями высокого уровня общественной опасности.
В прошлом году депутаты решили доработать проект закона с учетом поступивших замечаний, после чего вынести его на обсуждение общественной комиссии по изучению вопросов установления административной ответственности.
20 сентября, обсуждая поступившие замечания и предложения, депутаты и представители правоохранительных органов отметили, что законопроект в новой версии предполагает установление запрета на занятие такой деятельности и ставит главной целью профилактику попрошайничества, а не сбор штрафов.
При этом по сравнению с первой версией законопроекта увеличена сумма штрафов - 1-2 тыс. руб. за первое нарушение и 4-5 тыс. руб. за повторное. Однако остается и такая мера воздействия, как предупреждение.
Также в измененном проекте предлагается привлекать к ответственности и за навязывание услуг и товаров прохожим.
Этот пункт вызвал сомнения у депутатов, предложивших внимательнее отнестись к квалификации таких действий, так как под наказание могут подпасть предприниматели, занимающиеся разносной торговлей. Также дискуссию вызвал квалифицирующий признак нарушения "демонстрация вещей и текстов".
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.