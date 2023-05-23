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Музеи и выставки Культура

В Самаре открылась выставка "Друг мой – создатель"

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 20 мая, в творческом пространстве G gallery презентовали выставку картин, фото и керамики "Друг мой – создатель".

Фото: ФОТО АВТОРА

Экспозиция "Друг мой — создатель" посвящена теме счастья, тому, что каждый человек от рождения до смерти носит в себе часть создателя. И если он ощущает в себе эту душу, как часть чего-то объемного и великого, ему проще радоваться новому дню.

"Этой выставкой мы хотели передать частички душ создателей через их творчество", — пояснила художница Алевтина Тяпина.

В галерее представлены картины Оксаны Чайчук, Маргариты Хазановой, четыре сказочных персонажа Жени Бабушкина, церковные изображения Елены Рипы, нарисованные чернилами, тушью и карандашом, произведения Александра Нерамозус и другие.

Небольшое пространство выделено под фотографии, сделанные Еленой Богомоловой, и под стеллаж с керамическими изделиями Екатерины Галенко и Александры Лебедевой.

"Я представляю 10 работ из большой коллекции "Детство. Юность. Отрочество". Каждая из этих работ олицетворяет определенный этап в жизни человека. Это определенные знания, который каждый человек либо приобретает самостоятельно путем своего опыта, либо перенимает у других", — поделилась мыслями Екатерина Галенко.

Все работы выставлены на продажу. Посмотреть и приобрести картины можно до 26 мая по адресу ул. Алексея Толстова, 75, G gallery. Вход свободный с 12:00 до 18:00.

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