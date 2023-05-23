Форум "Мой бизнес 63" откроет свою работу в Самаре

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов пригласил предпринимателей региона на открытие форума "Мой бизнес 63". Ежегодное бизнес-событие стартует уже в среду, 24 мая, на площадке Дворца Спорта имени Владимира Высоцкого в Самаре. Форум откроется пленарной сессией "Самарская область. Возможности для развития технологического предпринимательства". Мероприятие пройдет в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Традиционно к Дню российского предпринимательства мы запускаем серию мероприятий, полезных для развития предприятий малого и среднего бизнеса. И уже 24 мая вместе с членами областного правительства, коллегами из региональных и федеральных институтов развития мы проведем пленарное заседание. Каждый участник получит исчерпывающую информацию о том, как развивать технологический бизнес, о том, какие возможности есть сегодня. Приглашаем регистрироваться и участвовать в мероприятиях региональной недели предпринимательства", - обратился к бизнес-сообществу региона Дмитрий Богданов.

Для участников события также будет работать выставка инновационных проектов региона. На экспозиции представят передовые разработки ведущих компаний и университетов губернии.

В программе форума собраны самые востребованные темы для бизнеса в России в 2023 году: инновации и масштабирование, работа с трендами, маркетинг, командообразование, финансы и налоги, коммуникация с властью и многое другое. Программа будет полезна и интересна как новичку в бизнесе, так и предпринимателю со стажем.

Мероприятия недели предпринимательства пройдут в очном формате в разных городах региона.

Регистрация доступна на сайте forum.mybiz63.ru.