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Государство и Бизнес Экономическая политика

Форум "Мой бизнес 63" откроет свою работу в Самаре

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов пригласил предпринимателей региона на открытие форума "Мой бизнес 63". Ежегодное бизнес-событие стартует уже в среду, 24 мая, на площадке Дворца Спорта имени Владимира Высоцкого в Самаре. Форум откроется пленарной сессией "Самарская область. Возможности для развития технологического предпринимательства". Мероприятие пройдет в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Традиционно к Дню российского предпринимательства мы запускаем серию мероприятий, полезных для развития предприятий малого и среднего бизнеса. И уже 24 мая вместе с членами областного правительства, коллегами из региональных и федеральных институтов развития мы проведем пленарное заседание. Каждый участник получит исчерпывающую информацию о том, как развивать технологический бизнес, о том, какие возможности есть сегодня. Приглашаем регистрироваться и участвовать в мероприятиях региональной недели предпринимательства", - обратился к бизнес-сообществу региона Дмитрий Богданов.

Для участников события также будет работать выставка инновационных проектов региона. На экспозиции представят передовые разработки ведущих компаний и университетов губернии.

В программе форума собраны самые востребованные темы для бизнеса в России в 2023 году: инновации и масштабирование, работа с трендами, маркетинг, командообразование, финансы и налоги, коммуникация с властью и многое другое. Программа будет полезна и интересна как новичку в бизнесе, так и предпринимателю со стажем.

Мероприятия недели предпринимательства пройдут в очном формате в разных городах региона.

Регистрация доступна на сайте forum.mybiz63.ru.

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