Форум "Мой бизнес 63" откроет свою работу в Самаре

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов пригласил предпринимателей региона на открытие форума "Мой бизнес 63". Ежегодное бизнес-событие стартует уже в среду, 24 мая, на площадке Дворца Спорта имени Владимира Высоцкого в Самаре. Форум откроется пленарной сессией "Самарская область. Возможности для развития технологического предпринимательства". Мероприятие пройдет в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
"Традиционно к Дню российского предпринимательства мы запускаем серию мероприятий, полезных для развития предприятий малого и среднего бизнеса. И уже 24 мая вместе с членами областного правительства, коллегами из региональных и федеральных институтов развития мы проведем пленарное заседание. Каждый участник получит исчерпывающую информацию о том, как развивать технологический бизнес, о том, какие возможности есть сегодня. Приглашаем регистрироваться и участвовать в мероприятиях региональной недели предпринимательства", - обратился к бизнес-сообществу региона Дмитрий Богданов.
Для участников события также будет работать выставка инновационных проектов региона. На экспозиции представят передовые разработки ведущих компаний и университетов губернии.
В программе форума собраны самые востребованные темы для бизнеса в России в 2023 году: инновации и масштабирование, работа с трендами, маркетинг, командообразование, финансы и налоги, коммуникация с властью и многое другое. Программа будет полезна и интересна как новичку в бизнесе, так и предпринимателю со стажем.
Мероприятия недели предпринимательства пройдут в очном формате в разных городах региона.
Регистрация доступна на сайте forum.mybiz63.ru.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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