Региональный центр "Мой бизнес" вошел в число лучших молодежных пространств России

Центр "Мой бизнес" Самарской области официально стал "Точкой притяжения" — финалистом проекта молодежных пространств по всей России.

"Точки притяжения" — проект Росмолодежи. Это места для встречи молодежи, которые выбрала она сама. В финальный список попало 600 лучших пространств России. Их определили с помощью народного голосования и экспертной оценки. Участники опроса сами выбирали места, где бы хотели проводить время с единомышленниками, генерировать идеи и создавать крутые проекты.

Центры "Мой бизнес" в Самарской области создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Сегодня такая площадка есть в каждом городе региона — сеть "Мой бизнес" насчитывает 11 центров. Эту работу в регионе координирует областное минэкономразвития во главе с министром Дмитрием Богдановым.

В центрах "Мой бизнес" начинающие и действующие предприниматели могут получить широкий спектр услуг: от регистрации своего дела до поиска зарубежных партнеров. В центрах "Мой бизнес" можно узнать все о мерах господдержки и подать заявку на их получение.

В список главных точек притяжения молодежи в Самарской области, помимо центра "Мой бизнес", попали: центр молодежных инициатив "StrelkaHall", NAMES коворкинг для предпринимателей, муниципальное бюджетное учреждение г. о. Тольятти многофункциональный молодежный центр "Шанс", Samara Gastro, МБУ ДМО "Альянс молодых" г. о. Кинель, тайм-кафе Plastilin.

Выход в финал проекта означает, что центр "Мой бизнес" Самарской области — привлекательное место для самарской предприимчивой молодёжи. Теперь в Доме предпринимателя будет проходить еще больше полезных и интересных мероприятий, в том числе в партнерстве с командой Росмолодежи.