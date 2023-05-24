Региональный центр "Мой бизнес" вошел в число лучших молодежных пространств России

Центр "Мой бизнес" Самарской области официально стал "Точкой притяжения" — финалистом проекта молодежных пространств по всей России.
"Точки притяжения" — проект Росмолодежи. Это места для встречи молодежи, которые выбрала она сама. В финальный список попало 600 лучших пространств России. Их определили с помощью народного голосования и экспертной оценки. Участники опроса сами выбирали места, где бы хотели проводить время с единомышленниками, генерировать идеи и создавать крутые проекты.
Центры "Мой бизнес" в Самарской области создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Сегодня такая площадка есть в каждом городе региона — сеть "Мой бизнес" насчитывает 11 центров. Эту работу в регионе координирует областное минэкономразвития во главе с министром Дмитрием Богдановым.
В центрах "Мой бизнес" начинающие и действующие предприниматели могут получить широкий спектр услуг: от регистрации своего дела до поиска зарубежных партнеров. В центрах "Мой бизнес" можно узнать все о мерах господдержки и подать заявку на их получение.
В список главных точек притяжения молодежи в Самарской области, помимо центра "Мой бизнес", попали: центр молодежных инициатив "StrelkaHall", NAMES коворкинг для предпринимателей, муниципальное бюджетное учреждение г. о. Тольятти многофункциональный молодежный центр "Шанс", Samara Gastro, МБУ ДМО "Альянс молодых" г. о. Кинель, тайм-кафе Plastilin.
Выход в финал проекта означает, что центр "Мой бизнес" Самарской области — привлекательное место для самарской предприимчивой молодёжи. Теперь в Доме предпринимателя будет проходить еще больше полезных и интересных мероприятий, в том числе в партнерстве с командой Росмолодежи.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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