ВТБ открыл в Самаре крупнейший сервисный центр

ВТБ запустил в Самаре сервисный центр по поддержке розничных и корпоративных клиентов, который обеспечит для региона 1,3 тыс. рабочих мест и станет крупнейшим в сети банка в России.

Новое офисное пространство ВТБ располагается в современном бизнес-центре на шести этажах площадью свыше 11 тыс. кв. метров. В нем работают сотрудники розничного бизнеса и специалисты поддержки и контроля — финансового, юридического и административного.

Главным подразделением является контактный центр, который станет одним из крупнейших в сети банка — он рассчитан на 500 рабочих мест со сменным графиком работы. Специалисты линии поддержки круглосуточно обеспечивают информационное обслуживание, оказывают банковские услуги и онлайн-поддержку в решении вопросов клиентов по всей России. На контактный центр в Самаре уже сегодня приходится 17% общего трафика обращений — это около 350 тыс. звонков ежемесячно. В перспективе он будет обрабатывать каждое четвертое обращение клиентов ВТБ на линии поддержки. Кроме того, в новом офисе откроется федеральный круглосуточный ситуационный центр для мониторинга нештатных ситуаций банка и их оперативного устранения.

Первый сервисный центр ВТБ открыл в Самаре в 2017 г. Его основным направлением является IT-поддержка бизнеса, которую обеспечивают свыше 400 специалистов. В каждом подразделении для сотрудников банка созданы комфортные и современные условия. Помимо высокотехнологичных рабочих мест в них размещены столовые, оборудованы комфортные зоны для отдыха, душевые комнаты и мягкие зоны для эмоциональной разрядки, а также учебные классы для подготовки новых специалистов и повышения профессионального уровня уже действующих сотрудников.

"Финансовые организации находятся на связи с клиентами в режиме 24/7 в наиболее удобных для них каналах. ВТБ активно развивает свое присутствие в цифровых сервисах, чат-ботах и мессенджерах, при этом миллионы пользователей по-прежнему выбирают личное общение со специалистами для решения финансовых вопросов. Самара стала для ВТБ глобальным центром компетенций сотрудников, которые оказывают клиентскую поддержку различного уровня и сложности. В 2017 г. мы открыли здесь первый сервисный центр для IT-поддержки, а сегодняшний запуск передового сервисного центра в перспективе позволит банку не только усилить и ускорить решение клиентских вопросов, но и увеличить общее число рабочих мест в регионе почти до 2 тысяч человек", — прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"Центр будет работать на всю Россию по разным компетенциям — не только клиентская поддержка, но и юридическая, сервисная поддержка всех офисов ВТБ. Сегодня это одна из штаб-квартир ВТБ в стране, что, конечно, создает условия для роста числа рабочих мест. 1300 рабочих мест — это очень серьезно. Восемьсот сотрудников уже набрано, идет набор еще пятисот, до конца года коллеги полностью должны укомплектовать офис. Конечно, это и инвестиции, которые были сделаны в строительство", — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.